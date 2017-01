BARBARA D’ANIELLO / La concorrente napoletana finora ha avuto vita facile, come andrà di fronte a Heinz Beck? (Masterchef Italia 6, 19 gennaio 2017)

BARBARA D’ANIELLO, IL SUO PERCORSO A MASTERCHEF, SUPERERà L’INVENTION TEST DI STASERA? (Masterchef Italia 6, oggi, 19 gennaio 2017) - Come se la caverà stasera a Masterchef Italia 6 Barbara D’Aniello, cuoca di Napoli che vive a Verona? Conto alla rovescia per la nuova puntata di Masterchef Italia 6 che andrà in onda giovedì 19 gennaio: è la quinta della stagione, ci sono già due eliminati e la gara inizia a entrare davvero nel vivo. Alain e Vittoria hanno abbandonato il programma, la competizione ora si fa cattiva e i concorrenti affilano i coltelli: anche Barbara, chef partenopea, comincia a sentire la pressione. Dopo aver superato brillantemente le prime prove ed aver conquistato le simpatie di chef Antonino Cannavacciuolo, suo conterraneo, ora Barbara dovrà nuovamente dimostrare di aver talento. Vediamo come se l’è cavata Barbara settimana scorsa, nella quarta puntata, ha proposte due ricette della tradizione meridionale ma declinate in versione moderna.

Nell'ultima puntata. Per la Mistery Box, la sfida con gli ingredienti segreta, la cuoca partenopea ha preparato un piatto chiamato Così è la vita a base di burro, farina, mandorle, pere, vino rosso, frutti rossi, formaggio blu di Morozzo, uova, chiodi di garofano, anice stellato, cardamomo e basilico. Ai giudici Joe, Antonino, Carlo e Bruno è piaciuto il gusto speziato del piatto di Barbara che ha passato facilmente il turno. All'Invention Test, invece, la mamma di Napoli ha presentato Brave, una particolare trota salmonata cucinata con limoni, scalogno, ricotta, tuorli, pane toscano, spinaci e spezie come basilico, maggiorana e timo. Anche questa ricetta ha ottenuto il favore degli chef facendo guadagnare a Barbara il passaggio alla prova in esterna. L'esterna si è svolta in Alto Adige: gli aspiranti Masterchef sono stati divisi in squadre e hanno cucinato in occasione di una festa popolare, affrontando non poche difficoltà. In primis il clima, con neve e gelo vista la location a quota 1300 metri sul mare, poi i tempi ristretti di preparazione dei menù: alla fine ha vinto la squadra rossa mentre la blu, di cui faceva parte Barbara, è finita al Pressure Test. I peggiori, Vittoria e Alain, sono stati eliminati ma la napoletana si è salvata, accedendo alla puntata di stasera, la quinta dove ci sarà un'esterna internazionale, in Grecia. Questa sera Barbara dovrà affrontare, come i suoi compagni, prove sempre più difficili: nella cucina di Masterchef arriverà il cuoco stellato Heinz Beck, che già l’anno scorso ha dato del filo da torcere alla finalista Alida. Barbara sarà in grado di tenergli testa, preparando dei piatti all’altezza del grande cuoco? E come se la caverà invece in brigata, a Santorini? Riuscirà ad evitare il temutissimo e pericolo Pressure Test?

