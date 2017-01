BEAUTIFUL / Anticipazioni puntata 20 Gennaio 2017: Rick sarà il nuovo amministratore delegato?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI ITALIANE 20 GENNAIO: RICK E' IL NUOVO CEO? - Dopo qualche settimana di interruzione, nella puntata di Beautiful di oggi tornerà a scendere in campo una vicenda davvero molto cara ai fans della soap americana. Si tratterà della verità relativa alla paternità di Douglas, nota già a diversi membri della famiglia (e non solo!). Oltre a Ridge, Caroline e Thomas ha scoperto i fatti Katie, Brooke e Bill, anche se quest'ultimo trio ora avrà ben altro a cui pensare. Dando seguito alle richieste del figlio maggiore, Ridge deciderà che è giunto il momento di porre fine ad ogni menzogna raccontando tutta la verità: l'occasione sarà data da una riunione alla Forrester Creations durante la quale Ridge racconterà alla famiglia al completo che Thomas è il padre di Douglas. Il fatto verrà colto all'istante dal solito Rick, che approfitterà di questa clamorosa rivelazione per chiedere al fratellastro di dimettersi dal ruolo di Amministratore Delegato. La discussione si scatenerà in quanto lo stilista verrà ritenuto non adatto a rappresentare una simile posizione a causa delle sue recenti menzogne. Rick però non sarà l'unico ad assaporare tale ambita carica: anche Steffy si proporrà come nuovo CEO mentre Quinn, che avrà modo di parlare da sola con Eric, avrà per lui un consiglio del tutto inaspettato: perché non sarà lui stesso a ricoprire l'importante posizione di comando?

© Riproduzione Riservata.