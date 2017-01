Beautiful / Anticipazioni puntate americane e italiane: le umiliazioni non bastano per Wyatt, Steffy ha le idee chiare? (Oggi, 19 gennaio 2017)

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 19 GENNAIO: WYATT TORNA ALL'ATTACCO? - La settimana americana di programmazione di Beautiful si concluderà prima del tempo. Quella odierna sarà infatti l'ultima puntata in quanto domani la CBS dedicherà lo spazio tradizionalmente dedicato alla soap allo speciale sull'insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti. Assisteremo oggi ad una nuova umiliazione di Wyatt davanti a Steffy, a conferma di come il figlio di Quinn non sappia cosa significhi essere davvero amato da una donna. Dopo avere cercato in tutti i modi di riportare la moglie alla ragione, facendole capire di essere la persona giusta per lei, Wyatt le chiederà di raggiungerlo nella casa sulla scogliera per un nuovo confronto faccia a faccia. Gli argomenti saranno sempre gli stessi ovvero il loro divorzio e il loro futuro che potrebbe essere ancora felice insieme. Lo Spencer non riuscirà a rendersi conto che Steffy non lo ama, ma questo incontro finirà per causare nuovi problemi alla relazione degli Statt?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 19 GENNAIO: ARRIVERA' UN NUOVO AMORE PER THOMAS? - Con un po' di dispiacere i telespettatori americani di Beautiful hanno visto Thomas Forrester rientrare da New York senza Caroline e Douglas. A Steffy, il giovane stilista ha raccontato che la Spencer ha deciso di trascorrere ancora del tempo in compagnia delle mamme, faticando a nascondere un po' di delusione per questa scelta che lo obbligherà a stare lontano dal figlio. Ma cosa dovremo aspettarci d'ora in avanti dal 'bello' della soap americana? E' difficile credere che l'attrice Linsey Godfrey possa tornare nel cast nell'immediato futuro, tenendo conto che è attualmente impegnata in un'altra serie televisiva. Chi sarà in nuovo amore di Thomas, sempre che anche per lui ci sia finalmente spazio per la felicità? Sono talmente poche le donne di età compatibile rimaste in scena, che per lui le possibilità appaiono limitate alla sola Nicole. La speranza è però che molto presto possa arrivare un nuovo attraente personaggio femminile: qualche mese fa era stato pubblicato il casting-news relativo ad una certa Olivia, ma poi non si è più saputo nulla di lei. Giungeranno novità prima o poi?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI ITALIANE 19 GENNAIO: STEFFY CAMBIA IDEA? - La notizia del tradimento di Bill e Brooke continuerà ad essere al centro delle trame della puntata odierna di Beautiful, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. In essa Liam riporterà a Wyatt e a Steffy le ultime novità riguardanti la famiglia, spiegando che Katie è in crisi e che Bill non ha mantenuto le promesse nuziali come avrebbe dovuto. Non mancherà dunque il riferimento alle dichiarazioni mosse dal padre in passato, soprattutto in merito al comportamento che Liam avrebbe dovuto tenere nei confronti del fratello e della cognata. Comprendendo quali siano le intenzioni del parente, Wyatt metterà fin da subito le cose in chiaro dicendogli di non approfittare di questa novità per creare problemi al suo matrimonio con Steffy. Non saranno certo dichiarazioni prive di fondamento: Liam infatti ha già confessato all'amata di avere le idee molto chiare per il suo futuro!

