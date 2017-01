BELEN RODRIGUEZ PAZZA DI ANDREA IANNONE, NON RIESCE A STACCARSI DAL FIDANZATO (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Belen Rodrieguez sembra davvero innamorata di Andrea Iannone, il pilota di MotoGp che le ha fatto perdere la testa dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. La showgirl argentina sembra davvero presa dal suo nuovo fidanzato dato che i due passano tutto il loro tempo libero insieme e lei non fa altro che scattare delle foto che ritraggono i loro felici momenti da coppia spensierata. Belen sembra aver trovato la persona con la quale condividere, se non tutto il resto della sua vita, almeno una buona parte di questa. Ci si chiede che intenzioni abbia con Andrea Iannone, ossia se vuole ancora godersi qualche tempo solo loro due o se prima o poi abbia intenzione di allargare la sua già stupenda famiglia con un altro bambino. Non è un mistero il fatto che la showgirl argentina adori i bambini, ed è probabile che, se non nell'immediato, prima o poi darà un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago, che già illumina la sua bellissima vita.

BELEN RODRIGUEZ PAZZA DI ANDREA IANNONE, PRIMO PASSO LA CONVIVENZA? (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Magari Belen Rodriguez non pensa nell'immediato ad avere dei figli con Andrea Iannone, ma sicuramente qualche passo in avanti sembra propensa a farlo nel breve termine. Sembra che i due fidanzatini stiano cercando casa insieme a Milano e che non vedano l'ora di andare a vivere insieme per passare ancora meno tempo separati l'uno dall'altra. Tra poco Belen riprenderà la sua carriera televisiva, e quindi passerà molto tempo lontana dalla sua casa e in giro per l'Italia, e forse i due innamorati vogliono un posto comune dove poter unirsi e passare tempo insieme. Intanto continuano a dar mostra del proprio amore, come a voler gridare al mondo che tra loro non c'è nessuna crisi e che ormai sono ufficialmente una coppia. Insomma, Belen Rodriguez ha voltato pagina dopo Stefano De Martino e sembra intenzionata a voler proseguire su questa strada, che è quella che la rende più serena e felice. Il 24 gennaio ci sarà la prima udienza di separazione dal suo ex marito e allora Belen sarà davvero libera di cambiare vita e sognare un nuovo amore, che a quanto pare è già realtà.

