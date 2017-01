CHE DIO CI AIUTI 4 / Anticipazioni e news: Azzurra ed Emma alle prese con un doloroso passato (Oggi, 19 gennaio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: AZZURRA ED EMMA ALLE PRESE CON UN DOLOROSO PASSATO – La quarta puntata di Che Dio ci aiuti 4 andrà in onda domenica 22 gennaio, in prima serata su Raiuno. La fiction, magistralmente interpretata da Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela continua a portare a casa ottimi ascolti incollando davanti ai teleschermi una media di 6 milioni di telespettatori. Le storie di Che Dio ci aiuti 4 hanno già fatto breccia nel cuore del pubblico. I fans di Che Dio ci aiuti 4, oltre a sognare l’amore tra Monica e Nico da una parte e Valentina e Gabriele dall’altra, sperano che per Azzurra ci sia il lieto fine. La simpatica inquilina del convento di Suor Angela, interpretata da Francesca Chillemi, sta vivendo un periodo difficile dopo aver toccato il cielo con un dito sposando l’amore della sua vita, Guido Corsi. Il passato, infatti, è tornato a bussare alla porta di Azzurra riportando alla memoria della neo signora Corsi i fantasmi della sua adolescenza. Azzurra, infatti, ha finalmente confessato a Suor Angela di aver dato alla luce una bambina quando aveva 15 anni. A causa della giovane età, della mancanza di una madre e di un padre troppo autoritario, Azzurra abbandonò quella bambina che, a distanza di 15 anni ha incrociato nuovamente il suo cammino. La figlia di Azzurra, infatti, altri non è che Emma, la ragazzina della Casa Famiglia in cui Azzurra lavora. Tra le due, dopo l’antipatia iniziale, si sta creando un rapporto di stima e di affetto. Nella prossima puntata di Che Dio ci aiuto, Azzurra ed Emma conosceranno Serena, una ragazza che, delusa dalla vita, tenterà di suicidarsi. La storia di Serena farà rivivere ad Azzurra ed Emma alcuni momenti dolorosi del passato. Di fronte al dolore di Emma, Azzurra, con l’aiuto di Suor Angela, le racconterà tutta la verità?

