DIEGO ARMANDO MARADONA / El Pibe de Oro ospite su Canale 5 (L’intervista di Maurizio Costanzo oggi, 19 gennaio 2017)

DIEGO ARMANDO MARADONA, OSPITE IN TV: IL SUO RAPPORTO CON IL NAPOLI E LA STOCCATINA A HIGUAIN (L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Questa sera, 19 gennaio 2017, Diego Armando Maradona è ospite a L’intervista di Maurizio Costanzo, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Una puntata che dunque si preannuncia ricca di spunti nel corso della quale si andranno a toccare diverse tematiche: dalle sue vittorie con la maglia del Napoli e con quella dell’Argentina nei campionati del Mondo di Messico 1986 passando per tutte le vicende legate alla vita privata e le controversie con il figlio riconosciuto soltanto da pochi anni fino ad arrivare al braccio di ferro con il fisco italiano che a quanto pare sta per arrivare al suo atto finale. In questi ultimi giorni Diego Armando Maradona è stato al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, per via della sua partecipazione allo spettacolo teatrale dell’attore e comico Alessandro Siani. Uno spettacolo che è andato in scena lo scorso fine settimana al teatro San Carlo di Napoli alla presenza di un fortunato pubblico che è riuscito nell’impresa di accaparrarsi uno dei biglietti il cui costo è stato fissato all’esorbitante cifra di 300 euro l’uno. Ovviamente l’ex numero 10 del Napoli ha avuto modo di parlare di calcio e del suo Napoli lanciando l’ennesima stoccatina all’attaccante argentino Gonzalo Higuain che ormai rimarrà nella storia del Napoli come un traditore per via del suo passaggio in estate alla odiata Juventus. Maradona ha anche annunciato la possibilità di una futura collaborazione con l’attuale Napoli parlando del suo incontro con il Presidente Aurelio De Laurentiis. Per lui sembra esserci un compito di ambasciatore del Napoli nel mondo. Tuttavia questo accordo non potrà essere concluso prima che Maradona abbia risolto una volta per tutte le sue grane con il fisco italiano.

DIEGO ARMANDO MARADONA, OSPITE IN TV: LA BIOGRAFIA (L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Passiamo a qualche cenno biografico sull’ospite: Diego Armando Maradona è nato a Lanus in Argentina il 30 ottobre del 1960. Noto agli appassionati di calcio come El Pibe de Oro (letteralmente Il ragazzo d’oro), è considerato universalmente uno dei più forti calciatori della storia se non il migliore. La sua epopea nel mondo del calcio ha avuto inizio nell’anno 1970 nelle giovanili dell’Argentinos Juniors dove è rimasto fino al 1976, anno in cui è avvenuto l’esordio in prima squadra. Ben presto l’asso argentino ha conquistato il posto da titolare collezionando in 5 anni 166 presenze caratterizzate da ben 116 reti. Nel 1981 avvenne un discusso passaggio al Boca Juniors, la sua squadra del cuore assieme al Napoli, dove vi è rimasto per una sola stagione con 40 presenze e ben 28 reti. Nel 1982 dopo il mondiale spagnolo vinto dall’Italia di Bearzot, arriva il passaggio al Barcellona. Due stagioni in blaugrana con 36 gettoni e 22 centri e soprattutto un bruttissimo infortunio che lascia credere ai dirigenti spagnoli che non potrà può essere lo stesso di sempre. Della situazione ne approfitta il Napoli del Presidente Ferlaino che lo acquista per l’astronomica cifra per l’epoca di 3 miliardi delle vecchie lire. Fu presentato allo stadio San Paolo con 80 mila spettatori in festa. Fu l’inizio dell’epoca d’oro del Napoli con cui Maradona vinse 2 scudetti, 1 Coppa Uefa, 1 Supercoppa Italiana e tantissimi titoli personali. Con la maglia dell’Argentina ha vinto nel 1986 il campionato del Mondo da assoluto trascinatore mettendo a segno nella gara con l’Inghilterra un gol spettacolare che è stato definito il gol del secolo. È stato nominato miglior giocatore del secolo, ha vinto nel 1995 il Pallone d’oro alla carriera, in quanto prima tale premio non poteva essere consegnato ad un giocatore non europeo. Nella vita privata tante le controversie soprattutto legate all’uso di droga e al suo rapporto privilegiato con il Lider Maximo, Fidel Castro, recentemente scomparso.

© Riproduzione Riservata.