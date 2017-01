DRAGON BALL SUPER / Anticipazioni puntata 19 gennaio 2017 e riassunto: Goku si trasfoma in Super Sayan Gold Blu

DRAGON BAL SUPER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 GENNAIO – Oggi, 19 gennaio 2017, va in onda una nuova puntata di Dragon Ball Super su Italia Uno, il combattimento fra Goku e Freezer sta proseguendo e dopo la trasformazione del primo, Freezer oggi si trasformerà in Golden Freezer rendendosi molto pericoloso, due spettatori potrebbero venire sulla Terra per non perdersi il combattimento…

DRAGON BALL SUPER, DOVE SIAMO RIMASTI IERI? (oggi, 19 gennaio 2017) - Nella puntata di ieri, di Dragon Ball Super, abbiamo visto la prosecuzione del combattimento di Freezer e Goku. I due avversari hanno sprigionato un’aurea potentissima, tanto da essere considerati anche dall'amico di Bulma, che non vede l'ora di andarsene dal pianeta Terra, come i due guerrieri più forti dell'intera galassia. Se su Goku ci sono pochi dubbi a riguardo, lo stesso non si può dire per Freezer, il quale ancora non dimostra di saper far del male a Goku nonostante sia al suo stadio finale, lo stesso ammirato durante il combattimento di qualche anno fa sul pianeta Nameec, quando venne eliminato da Goku. Freezer, nelle fasi iniziali dello scontro, si serve degli amici di Goku per poter far arrabbiare ulteriormente il super Sayan. Ed è così che prende di mira sia Crilin che Bulma. Il primo viene salvato da Goku in persona, la seconda invece da Vegeta, che dimostra di essere super attento in ogni fase dello scontro. In molti si chiedono quale sia il vero potere di entrambi, visto che sembra stiano ancora giocando e non realmente combattendo, nonostante di mezzo ci sia la salvezza della Terra e forse dell'intero universo. Non è un caso che il teatro di scontro finale sia proprio la Terra, laddove Freezer è potuto tornare in vita grazie alle sfere del Drago. E proprio per quanto riguarda le sfere del drago, Freezer è arrivato a prendere una decisione clamorosa. L'avversario di Goku, durante una fase del combattimento, ha detto al guerriero Sayan che dopo averlo battuto intende sbarazzarsi sia delle sfere del drago della Terra che di quelle di Nameec, in modo che nessuno, né lui né i suoi amici, possano essere resuscitati dal drago, che ha il potere di riportare in vita anche le persone defunte, come è il caso di Junior per esempio. Un piano folle, degno del diabolico Freezer però, disposto a tutto pur di prendersi la sua vendetta personale contro Goku. Mentre Goku e Freezer erano nel pieno del loro combattimento ecco arrivare come un fulmine a ciel sereno Vegeta, che inizia a combattere contro Goku. Inizialmente tutti pensano che Vegeta si sia alleato con Freezer. In passato infatti i due erano stati legati, Freezer come capo, Vegeta come subordinato, anche se considerato sempre il migliore da Freezer, il quale aveva ucciso il padre di Vegeta, senza però mai comunicarlo al principe dei Sayan. A dirglielo, durante il combattimento sul pianeta Nameec, fu lo stesso Goku. L'intromissione di Vegeta però è spiegata dal fatto che, secondo la sua opinione, giusta, i due non si stavano impegnando a fondo. Ed è così che, sollecitati da Vegeta, Goku e Freezer decidono di mostrare la loro reale potenza. Il primo a trasformarsi è proprio Goku, che diventa un Super Sayan Gold Blu, per via del colore dei suoi capelli.

© Riproduzione Riservata.