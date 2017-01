EVA FERNANDEZ / Rocio Munoz Morales e la storia con Fedez? (un passo dal cielo 4, seconda puntata, oggi, 19 gennaio 2017)

EVA FERNANDEZ, STA ANCORA CERCANDO IL SUCCESSO COME MODELLA, UN INCONTRO INASPETTATO E LA GELOSIA DI VINCENZO (UN PASSO DAL CIELO 4, OGGI 19 GENNAIO 2017) - Eva, (Rocio Munoz Morales), in un Passo dal Cielo 4, ha coronato il suo sogno d'amore con Vincenzo ed ha aperto un B&B ma continua a rincorrere il sogno di diventare modella. Per qualche giorno va a Milano per l'ennesimo provino ma viene scartata perché troppo grande di età. Nell'albergo in cui si stanno svolgendo i casting Eva, si scontra con Fedez, che si dimostra gentile ed educato. Mentre i due parlano, da lontano un fotografo scatta delle foto, credendo che la donna sia la nuova fiamma del rapper. Eva torna a San Candido molto triste per l'insuccesso lavorativo, intanto le sue foto con Fedez iniziano a circolare sul web e Huber si precipita da Vincenzo per informarlo. In paese tutti iniziano a credere che l'ex modella abbia tradito il fidanzato ma Eva rassicura tutti, dicendo che sono i soliti pettegolezzi senza fondamento. Mentre è al B&B tra bollette e conti che non quadrano, Eva riceve la telefonata di un giornalista che vuole una sua dichiarazione sulla storia con Fedez. Eva in un primo momento dice la verità ma quando si accorge che il giornalista è interessato al gossip e non a lei decide di colorire un po' il suo incontro con il rapper. Dopo la telefonata, Eva inizia a ricevere numerose offerte di lavoro e continua ad arricchire di dettagli la sua presunta storia con il cantante. Al paese però arrivano i primi giornali di gossip con le sue foto ed Eva si precipita dall'edicolante per comprarli tutti. Purtroppo però arriva anche Vincenzo, che scopre il fatto. Eva inganna il fidanzato e si fa passare per la vittima della situazione ma i paesani iniziano a deridere Vincenzo per il presunto tradimento.

EVA FERNANDEZ, STA ANCORA CERCANDO IL SUCCESSO COME MODELLA, COSA NE SARÀ DEL B&B E DEL FIDANZATO? (UN PASSO DAL CIELO 4, OGGI 19 GENNAIO 2017) - Le cose al B&B continuano a peggiorare, non ci sono ospiti a parte una coppia di strani giapponesi e le bollette dell'acqua sono esagerate. Poco dopo la ragazza scopre che c'è una perdita dai condotti dell'acqua e l'idraulico fa un preventivo di svariate migliaia di euro. Per Eva è un duro colpo e scoppia a piangere, a consolarla ancora una volta c'è Vincenzo. Purtroppo anche i giapponesi lasciano il B&B ed Eva non sa come affrontare i suoi problemi economici. Una sera mentre la ragazza è in vestaglia e con una maschera di bellezza sul viso, qualcuno bussa alla porta. Senza troppi problemi per il suo abbigliamento Eva va ad aprire e si ritrova davanti Fedez. Credendo che il rapper sia giunto fino a San Candido per denunciarla gli sbatte la porta in faccia ma Vincenzo va ad aprire e scopre così che Eva gli ha mentito. La ragazza per attirare attenzioni su di sé ha finto di avere una storia con il cantante ma l'artista non sembra arrabbiato. La sua agente ha avuto un'idea che potrebbe mettere tutti d'accordo. Fedez ha bisogno di tranquillità e le attenzioni dei giornali di gossip non lo aiutano, così Eva potrebbe diventare la sua fidanzata di facciata e allo stesso tempo riabilitare la sua immagine di ex modella. Eva rifiuta la proposta ma l'agente le da del tempo per studiare il contratto e decidere sul da farsi. Vincenzo è molto felice per il comportamento maturo della sua fidanzata ma Eva inizia ad avere dei ripensamenti. Dopo tanto tempo la gente sembra iniziare a notarla di nuovo e i fan la fermano per strada per chiederle gli autografi. L'ex modella è molto combattuta e ancora una volta a darle appoggio e conforto ci pensa Vincenzo che la spinge ad accettare l'accordo. Purtroppo i due fidanzati non hanno letto molto bene le clausole del contratto e quando Fedez e tutto il suo team si trasferiscono al B&B a San Candido per Vincenzo, è un duro colpo. A Fedez il piccolo paese tra le montagne piace e l'ambiente sembra tranquillo per poter scrivere il suo nuovo album. Purtroppo però in casa sono in troppi e Vincenzo è costretto ad andare via. Eva, accecata di nuovo dalle luci della ribalta, non sembra accorgersi del disagio di Vincenzo, che un giorno viene lasciato fuori da un locale da alcuni buttafuori.

