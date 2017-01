FABRIZIO CORONA / News, ancora con Silvia Provvedi in alcuni servizi pubblicitari (Oggi, 19 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: L’EX RE DEI PAPARAZZI ANCORA IN COPPIA CON SILVIA PROVVEDI – La storia d’amore tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi continua nonostante l’ex re dei paparazzi continui a vivere dietro le sbarre del carcere di San Vittore. La bellissima brunetta de Le Donatella, infatti, continua a restargli accanto pur conducendo la sua vita e tenendo fede ai numerosi impegni professionali. Nonostante il suo nome venga accostato a quello di Fabrizio Corona, infatti, Silvia Provvedi, insieme alla sorella Giulia con cui vive nell’appartamento milanese del suo fidanzato, è sempre più richiesta per eventi e serate e come testimonial dei marchi di moda. Accanto a Silvia Provvedi, però, resta in bella vista anche il nome di Fabrizio Corona. Sul web e sui social circolano foto delle campagne promozionali realizzate da Silvia Provvedi e Fabrizio Corona durante i primi mesi della loro storia d’amore. Bellissimi e in splendida forma, la gemella de Le Donatella e l’ex re dei paparazzi sfoggiano la loro bellezza anche sulla pagina Facebook di Corona sulla quale è stata pubblicato la foto scattata per la pubblicità di una nota marca di occhiali da sole. Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, dunque, continuano a formare una coppia sia nella vita che nel lavoro. Con Corona ancora in carcere in attesa che inizi il nuovo processo a suo carico, a prendere in mano le redini della situazione è stata la giovanissima Silvia che, non solo porta avanti il lavoro ma si occupa della difesa del suo fidanzato e anche del figlio Carlos con cui ha stretto un bel legame. Un rapporto vero, dunque, quello nato tra Corona e Silvia Provvedi. Resterà tale anche qualora la legge dovesse andare ancora contro l’ex re dei paparazzi? Cliccate qui per vedere il post.

