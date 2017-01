FEAR THE WALKING DEAD 2 / Anticipazioni puntata 19 gennaio 2017: Alicia nelle mani dei pirati, Strand è disperso

FEAR THE WALKING DEAD 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 19 gennaio 2017, Paramount Channel trasmetterà un nuovo episodio di Fear the Walking Dead 2, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il quarto, dal titolo "Strade insanguinate". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in seguito ad un disastro aereo, un gruppo di sopravvissuti rimane bloccato in acqua a bordo di un gommone. La situazione è grave a causa delle ferite del più giovane, che viene difeso a spada tratta da Alex (Michelle Ang), ma persino Jake (Brendan Meyer) crede che sarebbe meglio se lo uccidessero. Nel frattempo, Strand (Colman Domingo) cerca di mettersi in contatto con un misterioso complice e subito dopo i motori si bloccano. Travis (Cliff Curtis) decide di tuffarsi per scoprire che cosa sia, trovando il cadavere di un Infetto fra le eliche. Daniel (Ruben Blades) cerca invece di curare il più possibile Ofelia (Mercedes Mason), ma rifiuta l'aiuto di Madison (Kim Dickens). Scrutando verso la spiaggia, Alicia (Alycia Debnam-Ccarey) scopre che sono presenti diverse valige e convince la madre a lasciare che recuperino qualcosa, nella speranza di trovare anche delle medicine. I genitori accettano solo quando Daniel si offre di unirsi ai ragazzi per raggiungere la riva. Ha scoperto inoltre che Strand vuole raggiungere in realtà il Messico, ma non sa perché. Una volta sulla spiaggia, Chris (Lorenzo James Henrie) esplora i dintorni da solo e perlustra l'interno di un aereo disastrato, dove trova un Infetto che uccide senza esitazione. Scopre però la presenza di un uomo, ferito gravemente, che lo implora di ucciderlo. Intanto, Madison affronta Strand a viso aperto e scopre che in Messico esiste un posto sicuro in cui potranno fare rifornimenti. La donna accetta di continuare la loro collaborazione, ma rimane comunque sul chi va là. Nonostante qualche titubanza, Chris alla fine uccide il sopravvissuto con un attrezzo, nascondendo poi la cosa agli altri. Poco dopo, Alex corre verso Daniel, cche inizialmente la scambia per Ofelia, e nota che dietro di lei c'è una folla di Infetti. Nick (Frank Dillane) invece cade in una buca in cui è presente un zombie e rischia di essere ucciso, ma scopre in realtà che il sangue infetto gli permette di avvicinarsi molto agli zombie senza essere attaccato. Raggiunto lo yacht, Strand si rifiuta tuttavia di accogliere Alex, che ha portato con sé Jake, ancora ferito. Travis invece decide di agganciare il loro gommone alla Abigail, ma Strand decide di abbandonarli al loro destino.

FEAR THE WALKING DEAD 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 19 GENNAIO 2017, EPISODIO 4 "STRADE INSANGUINATE" - Durante la notte un gommone attracca all'Abigail: si tratta di Jack, la cognata ed il fratello. Sulle prime sembra che i tre abbiano bisogno di aiuto, ma in poco tempo assumono il controllo dell'imbarcazione. Alicia cerca di intercedere per la propria famiglia, parlando con Jack, mentre Victor riesce a fuggire in tempo su un gommone. I criminali tuttavia lo raggiungono con il fucile di precisione. Il resto del gruppo inizia quindi a credere che possa essere morto, mentre Travis cerca di sfruttare la situazione a proprio vantaggio per riuscire a liberarsi. Nel frattempo, Nick si trova sulla terraferma, alla ricerca del contatto di Strand, che dovrebbe portarlo da Tomas, il fidanzato di Victor. Più tardi, Connor decide di portare via Travis e Jack convince Alicia a seguirli, con la promessa che ai suoi familiari non accadrà nulla di brutto. Il ragazzo è inoltre convinto che le piacerà vivere con loro, soprattutto perché Connor ha espresso parole positive nei suoi confronti. Reed, il fratello di Connor, rimane invece a bordo, ma la situazione precipita in poco tempo. Madison infatti riesce a liberarsi, riuscendo a portare in vantaggio il proprio gruppo. La donna inizia poi a cercare Victor in acqua, riuscendo a trovare il suo gommone rovesciato poco più in là.

