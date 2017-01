FEDEZ, NEWS: IL NUOVO ALBUM "COMUNISTI COL ROLEX" HA LE ORE CONTATE (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - I fan del rapper Fedez e dello ‘zio’ J-Ax non stanno più nella pelle: ormai, il nuovo disco ‘Comunisti col rolex’ ha le ore contate. L’uscita dell’album è in programma proprio per la giornata di domani, 20 gennaio 2017, e sulle rispettive pagine social i due artisti hanno anche annunciato l’arrivo di un nuovo video, quello del brano “Piccole cose” realizzato con Alessandra Amoroso. ‘Comunisti col rolex’ è stato anticipato dai singoli ‘Vorrei ma non posto’ e ‘Assenzio’ (con Stash e Levante), e ora si proporrà a sbarcare sulle scene con tutte le 16 tracce al completo. Nella giornata di domani ci sarà però anche un’altra grande novità, che vedrà Fedez e J-Ax impegnati su tutto lo Stivale: i due infatti daranno il via ai loro Instore da Torino, presso la Gallery di Via Nizza alle 0re 16.30. Gli appuntamenti seguenti daranno il 21 e il 22 gennaio, ad Orio al Serio (Bergamo) e a Milano, al Mondadori Megastore in Piazza Duomo (dalle 14.30, clicca qui per vedere la locandina con tutti gli appuntamenti dalla pagina Facebook ufficiale di Fedez).

© Riproduzione Riservata.