Federico Zampaglione riconquista Claudia Gerini? / Il cantante dei Tiromancino sarebbe geloso di Andrea Preti (oggi, 19 gennaio 2017)

FEDERICO ZAMPAGLIONE RICONQUISTA CLAUDIA GERINI? IL CANTANTE GELOSO DI ANDREA PRETI (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Secondo quanto riportato da Dagospia, che ha ripreso un articolo pubblicato su Oggi di Alberto Dandolo, Federico Zampaglione sarebbe ben lontano dall'essersi rifatto una vita lontano da Claudia Gerini e, dopo aver appreso della passione che la sta legando ad Andrea Preti, si sarebbe deciso a conquistare l'ex moglie. Claudia Gerini e Andrea Preti sarebbero in partenza per Los Angeles per godersi una vacanza ma questo non farebbe affatto piacere a Federico Zampaglione, che si sarebbe scoperto innamorato ancora dell'ex moglie. In un intervista rilasciata a Chi e riportata dal magazine Novella 2000, Claudia Gerini aveva confidato che la storia con Federico Zampaglione, cantante e leader dei Tiromancino, era finita ormai da più di un anno e che i due erano diventati grandi amici e confidenti. Ma sembrerebbe che Claudia Gerini stia pensando di salvare il suo matrimonio con Federico Zampaglione.

FEDERICO ZAMPAGLIONE RICONQUISTA CLAUDIA GERINI? LA STORIA CON ANDREA PRETI (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Claudia Gerini e Federico Zampaglione hanno condiviso insieme degli anni molto belli e sono stati molto felici insieme ma, nonostante tutto, anche il loro amore è finito. Da qualche mese Claudia Gerini ha conosciuto Andrea Preti, un modello di ben diciassette anni più giovane di lei con il quale sta andando molto d'accordo. Nonostante tutto Claudia Gerini però non sembra volersi sblilanciare molto riguardo la sua storia con Andrea Preti e ha confidato al settimanale Chi di non voler gettarsi adesso nelle braccia di un altro amore importante. Cosa ben diversa sarebbe invece per Andrea Preti che sembra sia molto preso dall'attrice e che sogni già una storia d'amore di lunga data con lei. Certo, tutto dipende dal fatto se ci sarà o meno un ritorno di fiamma con Federico Zampaglione: Claudia Gerini tornerà nelle braccia dell'ex marito? Non lo sappiamo, ma sembra che questa vicenda regalerà ancora molti colpi di scena.

© Riproduzione Riservata.