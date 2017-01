GABRIELE GATTI / L’architetto vince la Mistery Box ma delude nell’Invention, tirerà fuori il carattere? (Masterchef Italia 6, 19 gennaio 2017)

GABRIELE GATTI, IL CONCORRENTE DI MASTERCHEF HA STUPITO NELLA SCORSA PUNTATA, QUALI PIATTI PREPARERÀ STASERA? (Masterchef Italia 6, oggi,19 gennaio 2017) - Gabriele, architetto di Torino, concorrente di di Masterchef Italia 6 che va in onda oggi, 19 gennaio, torna nelle cucine sempre più arroventate di Sky Uno. La puntata di settimana scorsa è stata particolarmente proficua per Gabriele, appassionato di carne e piatti fusion. La Mistery Box a disposizione era addirittura doppia, offrendo due percorsi molto diversi, uno più sicuro con ingredienti tradizionali come trota, uova e farina, e uno più impervio con elementi a sorpresa come capesante, mazzancolle, calamaretti spillo, miele e una scaloppa di foie gras, ingrediente molto pregiato. Gabriele, forte del suo entusiasmo, decide di scegliere la scatola più rischiosa e, grazie al prezioso suggerimento di chef Carlo Cracco, realizza il piatto che gli fa vincere la gara, intitolato Mare Grasso: si tratta di una ricetta di pesce condita con una salsa di mango, foie gras e scalogno, un abbinamento molto spinto ma dal sapore spettacolare. Grazie a questa vittoria, il concorrente può godere di molti vantaggi nell'Invention Test, dove potrà addirittura decidere il destino dei suoi compagni, affidando loro un piatto dolce e salato, da preparare con un ingrediente speciale, il formaggio erborato Blu di Morozzo: nel mirino di Gabriele cadono personaggi come Cristina, Marco Vandoni, e Vittoria, che verrà poi eliminata, tuttavia, nonostante il vantaggio, il piatto presentato delude i giudici, che lo considerano poco coraggioso.

GABRIELE GATTI, IL CONCORRENTE ALLE PRESE CON LA PROVA IN ESTERNA (Masterchef Italia 6, oggi,19 gennaio 2017) - Nella prova in esterna, in Trentino Alto Adige, la squadra rossa, capitanata da Gabriele, e la squadra blu, capitanata da Gloria, devono cucinare un pranzo composto da ricette tradizionali montane come i tipici ravioli farciti con spinaci e barbabietola, il gulash con patate e lo strudel: grazie ad un forte spirito di squadra, coeso anche nonostante le avversità della pioggia e qualche imprevisto, Gabriele e la sua squadra vincono, e riescono a scampare al tanto temuto Pressure Test, che mette in crisi anche i caratteri più algidi. Gabriele finalmente è riuscito a spiccare per le sue doti in cucina e per la sua creatività: partito in sordina, settimana scorsa ha dimostrato davvero le sue capacità con piatti elaborati e dai sapori decisi. I pregi dell'architetto torinese sono di sicuro un carattere pacato e tranquillo, ma anche la voglia di emergere e di rischiare con piatti sempre nuovi e innovativi, gestendo ingredienti particolari, assaggiando gusti diversi dal solito e non lasciandosi mai scoraggiare dalle avversità. In particolare, Gabriele ha dei comportamenti spesso molto divertenti, ad esempio quando farfuglia tra sé e sè, o quando combina piccoli pasticci in cucina: un lato comico che lo rende simpatico e gioviale. A volte si lascia prendere dall'ansia, ma c'è chef Bruno Barbieri che lo riporta in carreggiata a differenza di Cracco, che solitamente si accanisce su chi gli sembra troppo insicuro, ma solo nel tentativo di fargli tirare fuori la forza di carattere. Nella prossima puntata di Masterchef Italia 6, i telespettatori si aspettano un Gabriele sempre più convinto e dinamico, e si augurano che sappia gestire al meglio le nuove prove, ricche di difficoltà. Nell'esterna, ci troveremo addirittura a Santorini, in Grecia: Gabriele, amante della cucina fusion, avrà la possibilità di esprimere se stesso e la sua fantasia.

