GIULIA BRANDI/ Tra simpatia e talento, il suo percorso nel talent va avanti (MasterChef Italia 6, Ed.2017 quinta puntata 19 gennaio)

GIULIA BRANDI, LA CONCORRENTE DEL TALENT: COME È ANDATA LA SCORSA SETTIMANA? (MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 QUINTA PUNTATA 19 GENNAIO) - Nell'ultima puntata di MasterChef Italia 6 - il cooking talent show che torna in scena oggi 19 gennaio 2017 con il quinto appuntamento - la concorrente Giulia Brandi ha brillato per capacità e soprattutto simpatia, facendosi conoscere via via per il suo carattere solare e sorridente. La Mistery Box prevede la scelta tra due vie, quella più facile, con ingredienti semplici e di facile abbinamento, e un percorso più impervio, attraverso la scatola del rischio e degli elementi come mazzancolle, calamaretti spillo, foie gras, olive, miele e mango: la nostra Giulia, che ama le sfide, in cucina come nella vita, opta per la seconda variante, quella della creatività. Dopo aver creato divertenti siparietti con il suo giudice preferito, Mister Joe Bastianich, per il quale nutre una simpatica infatuazione, Giulia presenta ai quattro chef un piatto molto ben realizzato, intitolato Très Julie: la ricetta rispecchia tutti i lati della concorrente, la dolcezza, l'acidità, la morbidezza, attraverso gamberi, calamari, un piatto di pesce abbinato al foie gras e alle olive, spinto ma allo stesso tempo equilibrato. Grazie a Très Julie, la concorrente riesce a conquistare il podio e qualificarsi tra i primi tre: nell’Invention Test, l'esibizione è un poco meno brillante, e il suo piatto realizzato con il formaggio Blu di Morozzo, non riscuote lo stesso successo del precedente. Durante l'esterna, ambientata in Trentino Alto Adige, la concorrente Giulia si trova nella squadra blu, capitanata dalla collega Gloria, e il gruppo deve preparare dei prodotti tipici della cucina tirolese, tra pasta in casa farcita di spinaci o barbabietole e il classico gulash: purtroppo, la squadra di Giulia perde e la concorrente si ritrova a dover affrontare il tanto temuto Pressure Test. Grazie a nervi saldi e abilità, la giovane commerciante romagnola riesce a superare anche l'agitazione di questa prova e salire presto in balconata.

GIULIA BRANDI, LA CONCORRENTE DEL TALENT: I SUOI PREGI, UN’OTTIMA COMPAGNA DI BRIGATA? (MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 QUINTA PUNTATA 19 GENNAIO) - La concorrente Giulia Brandi si è sempre distinta per una solarità coinvolgente e un carattere molto sorridente, tipico della sua regione, l'Emilia Romagna: è passata alla storia dalle prime fasi del programma per la sua massima, imparata dalla nonna, che la rassicura dicendole che gli uomini prima scelgono quelle belle, e dopo sposano quelle che fanno le tagliatelle. Questa predisposizione all'allegria, che la rispecchia anche fisicamente in tutta la sua morbidezza, è trasmessa in piatti ricchi di gusto e legati al territorio e ai sapori regionali, ma anche elaborati e ricchi di creatività. Come pregio, Giulia ha dalla sua parte anche una buona capacità di gestire il gruppo e lavorare in brigata, dimostrando polso e un buon cipiglio.

GIULIA BRANDI, LA CONCORRENTE DEL TALENT: COME SE LA CAVERÀ STASERA? (MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 QUINTA PUNTATA 19 GENNAIO) - Nella prossima puntata di MasterChef Italia 6, che prenderà il via oggi 19 gennaio 2017, i telespettatori fedeli al programma si aspettano i soliti esilaranti sketch tra Giulia e Mister Joe Bastianich, che scherzano sempre su una loro plausibile storia d'amore e suscitano battute e risate allegre; la concorrente non sarebbe se stessa senza il suo spirito auto ironico e divertente. Il pubblico di MasterChef, però, si aspetta anche dei colpi di scena, per tenere vivo l'interesse verso il programma, e una Giulia combattiva che lotta per tenersi stretto il suo grembiule, mostrando le unghie e i denti.

