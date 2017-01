GIULIA SALEMI & FILIPPO MAGNINI/ Addio a Federica Pellegrini? Il nuotatore beccato con la showgirl, foto (ultime notizie oggi, 19 gennaio 2017)

GIULIA SALEMI & FILIPPO MAGNINI, ADDIO A FEDERICA PELLEGRINI? IL CAMPIONE DI NUOTO BECCATO CON LA SHOWGIRL, FOTO (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Filippo Magnini ha dimenticato Federica Pellegrini con Giulia Salemi? L'incontro con la showgirl, famosa per il sexy spacco sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, non avrebbe lasciato indifferente il nuotatore e forse la stessa campionessa, che è sempre stata gelosa del suo compagno. L'incontro è avvenuto al Pitti di Firenze e l'intesa è stata immediata: Giulia Salemi e Filippo Magnini a cena hanno chiacchierato molto, poi si sono scattati dei selfie (clicca qui per quello pubblicato dalla modella) con i loro smartphone e si sono scambiati i rispettivi numeri. I presenti, a cui ha fatto riferimento Novella2000, hanno parlato di un feeling pazzesco tra i due, al punto tale che potrebbero sembrare già una coppia. A fine serata, però, Filippo Magnini è tornato a Verona, dove vive Federica Pellegrini, con cui sta attraversando un momento complicato. La loro storia sembrava essere arrivata al capolinea qualche settimana fa, poi è stato registrato un riavvicinamento, ma non è da escludere che la conoscenza di Giulia Salemi possa spingere nuovamente lontano Filippo Magnini.

