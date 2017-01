IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Anticipazioni e news: nuova sfida per Jessica, Manuela Arcuri ricorda Virna Lisi (oggi, 19 gennaio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI E NEWS: NUOVA AVVENTURA PR JESSICA, MANUELA ARCURI RICORDA VIRNA LISI (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Manca solamente un giorno prima del ritorno sul piccolo schermo di Canale 5 della quarta stagione de Il bello delle donne, Alcuni anni dopo: domani sera prenderà il via infatti la seconda puntata della fiction, durante la quale i nuovi colleghi della bella Jessica Lolli (Manuela Arcuri) la spingeranno a iscriversi in un circolo esclusivo che la aiuterà a raffinerare i suoi modi, così da poter essere più gentile e pacata anche con la clientela del salone di bellezza. In un’intervista esclusiva rilasciata a TvBlog, Manuela Arcuri ha voluto ricordare Virna Lisi, che all’inizio del nuovo millennio aveva fatto parte del cast della serie, durante le prime stagioni, nei panni della Contessa Miranda Spadoni: “La signora Virna Lisi è stata oltre che un’ottima collega di lavoro anche una grande amica che mi manca molto. Così come manca a tutto il pubblico italiano. Ho avuto il privilegio di potermi definire una sua amica”. Il volto di Jessica Lolli ne Il bello delle donne, Alcuni anni dopo ha anche confessato di aver seguito anche le precedenti stagioni della fiction tutta incentrata sul mondo femminile.

