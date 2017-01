IL COLLEGIO, RAI 2/ Ultima puntata, news: video, tutti gli addii fino a questo momento (oggi, 19 gennaio 2017)

IL COLLEGIO RAI 2, NEWS: VIDEO, TUTTI GLI ADDI FINO A QUESTO MOMENTO (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Gli studenti de Il Collegio di Rai 2 si preparano alla prova finale, che li vedrà impegnati con l’esame che gli permette di ottenere la Licenza Media degli anni ’60: l’ultimo appuntamento è in programma per il prossimo 23 gennaio 2017, e il pubblico della seconda rete nazionale non vede l’ora di scoprire come andrà a concludersi, per ciascuno di loro, l’avventura all’interno del reality show. Qualcuno, per la verità, ha già detto addio ai suoi compagni: la prima è stata Letizia Dal Signore, che si è resa conto di non riuscire a rimanere così a lungo lontana dalla propria famiglia. Anche Davide Erba, brillante monzese, alla fine ha rinunciato a partecipare a Il Collegio ed è andato via durante la seconda puntata della trasmissione. Gli ultimi saluti sono stati quelli di Arianna Pasin, che non è più stata in grado di riconoscersi in quell’ambiente, e quello di Dimitri Iannone Tammaro, che è stato invece espulso dal preside della struttura di Celena. Qualcun altro mollerà prima della fine? Staremo a vedere che cosa succederà la settimana prossima: clicca qui, intanto, per vedere il video condiviso sulla pagina Facebook di Rai 2 dove vengono mostrati tutti i concorrenti che non fanno più parte de Il Collegio.

