IL GAUCHO/ Su Iris il film diretto da Dino Risi con Vittorio Gassman

IL GAUCHO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 19 GENNAIO 2017: IL CAST - Per il ciclo Un secolo con Dino, giovedì 19 gennaio su Iris, al canale 22 del digitale terrestre, va in onda il film Il gaucho in seconda serata, alle ore 23:05. Il gaucho è un film che Dino Risi ha girato nel 1965 e che vede come interpreti principali Vittorio Gassman (Marco Ravicchio), Silvana Pampanini (Luciana), Amedeo Nazzari (l'ingegnere Maruchelli), Nino Manfredi (Stefano). Le musiche sono di Chico Navarro e Armando Trovajoli; la durata della pellicola è di 110 minuti ed è stata girata interamente in bianco e nero. Per l'interpretazione da lui prestata in questo film, Nino Manfredi vinse la Grolla d'Oro. Il gaucho è una commedia prodotta da Mario Cecchi Gori e distribuita dalla Titanus. Il film è stato girato in parte in Italia e in parte in Argentina, dove è ambientato.

IL GAUCHO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 19 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Marco è il rappresentante di una piccola casa cinematografica italiana e viene mandato a Buenos Aires. Qui dovrà presentare un film ad un festival, ma in verità il suo scopo è quello di trovare i soldi necessari per rimettere in sesto le sue finanze. Accompagnano Marco tre attrici, due delle quali sono in cerca di notorietà. La terza, Luciana, è invece un po' attempata e vorrebbe solo sistemarsi, sposando l'uomo che la corteggia da anni. A Buenos Aires il gruppetto conosce l'ingengere Maruchelli, emigrato molti anni prima e malato di nostalgia, e Marco rincontra dopo tanti anni il suo amico Stefano. Marco ha intenzione di chiedere a Stefano i soldi che gli servono, credendo che lui abbia fatto fortuna; ma scopre che in realtà l'amico è fallito da molto tempo. Anche a Luciana le cose non vanno molto meglio.

