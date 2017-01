IL SEGRETO / Anticipazioni: Melisa fa la sua offerta, Eliseo le venderà le sue quote? (Oggi, puntata 19 gennaio 2017)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 19 GENNAIO: MELISA COLPISCE ANCORA - E' grande l'attesa per la puntata de Il Segreto che andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5, nella quale il piano orchestrato dalla famiglia Santacruz si farà sempre più concreto. Come già accaduto in passato quando aveva vestito i panni della fidanzata di Severo (convincendo Candela ad aprire il suo cuore all'amato), Melisa rientrerà in scena vestendo i panni di una ricca signora interessata ad acquistare parte delle quote delle imprese Santacruz. In particolare, proporrà ad Eliseo di comprare il 40% della società ovvero le azioni di Sol da lui direttamente controllate. La cifra non sarà affatto da sottovalutare, per questo il losco individuo sarà profondamente colpito da tale proposta che lo allieterà, confermando il suo assoluto interessamento per il denaro. Giungerà a patti con la ricca Melisa, candendo dritto nella trappola orchestrata da Severo e tutti i suoi familiari? La resa dei conti potrebbe essere davvero molto vicina!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 19 GENNAIO: FE' SCENDE A PATTI CON FRANCISCA? - Fe' farà bene ad essere preoccupata per le possibili ripercussioni di Donna Francisca dopo la partenza di zia Eulalia da Puente Viejo. La dark lady de Il Segreto non voleva riassumere l'ex domestica colpevole di averla abbandonata nel momento del bisogno, e solo le insistenze della stessa parente e di Mauricio l'avevano spinta a cambiare idea. Sarà per questo che il personaggio interpretato da Marta Tomasa Worner non potrà fare a meno di preoccuparsi, temendo che la sua padrona possa licenziarla. Ma la richiesta della Montenegro sarà diversa, anche se confermerà la sua assoluta crudeltà: se la sua domestica vorrà mantenere il posto di lavoro invariato, dovrà fare da spia per suo conto. Più precisamente dovrà riportarle ogni tipo di notizia proveniente sia dai Castaneda che dagli Ulloa soprattutto se essa riguarderà le sorti di Beltran e di Aurora. Ma siamo davvero certi che Fè scenderà a patti con la sua padrona?

