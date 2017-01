Il Segreto / Anticipazioni puntate spagnole: Aurora e Lucas torneranno insieme a Puente Vejo dopo l'addio?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 19 GENNAIO: LUCAS E AURORA TORNERANNO INSIEME DOPO L’ADDIO? – In Spagna, i fans de Il Segreto hanno appena assistito alla partenza del dottor Lucas Moliner. Dopo la morte dell’adorata moglie Sol, il dottore ha deciso di lasciare per sempre Puente Vejo insieme a suo figlio. Una decisione sofferta che Lucas è stato costretto a prendere per cercare di tornare ad essere felice. L’addio di Lucas ha lasciato un vuoto profondo nel cuore del pubblico che ha amato il bel dottore sin dalla prima puntata. In Spagna, però, i fans sono convinti che l’addio di Lucas non sia definitivo e che il dottore tornerà presto a Puente Vejo con delle novità. Vedovo e con un figlio, gli appassionati de Il Segreto si sono sostituiti ad Aurora Guerra immaginando una trama per il ritorno di Lucas. In tanti, hanno sempre amato la coppia formata dal dottore e da Aurora. Nonostante entrambi si siano congedati dai telespettatori de Il Segreto, i fans sono convinti che i due potrebbero tornare in futuro a Puente Vejo per annunciare il matrimonio. Aurora e Lucas, dunque, si ritroveranno lontano dal piccolo paese spagnolo per poi tornare e annunciare ad amici e parenti la grande novità?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 19 GENNAIO: ELIAS SARA' IL NEMICO GIURATO DI HERNANDO - Le puntate spagnole de Il Segreto sanciranno l'entrata in scena di un nuovo personaggio, che noi italiani conosceremo solo fra poche settimane. Si tratta di Hernando Dos Casas, l'uomo che arriverà come una furia a Puente Viejo dopo essere venuto a sapere della disgrazia accaduta alla famiglia Mella. Questa new entry si prenderà cura di Beatriz, l'unica rimasta in vita dopo l'incendio e acquisterà una nuova tenuta chiamata 'Los Manantiales'. Insieme a lui arriveranno anche la fedele governante Rogelia e, in seguito, anche la moglie Camila, una ragazza cubana da lui sposata per procura. E come ogni grande amore che si rispetti, quello di Camila e Hernando avrà anche un crudele antagonista che sarà rappresentato dal chimico Elias. Quest'ultimo cercherà di mettere in ogni modo i bastoni tra le ruote ai coniugi Dos Casas, usando anche i mezzi meno leciti che lo porteranno a causare problemi senza fine anche all'attività di famiglia. Vi assicuriamo che se ne vedranno delle belle!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 19 GENNAIO: HERNANDO HA UNA FIGLIA SEGRETA! - La famiglia Dos Casas porterà con sé una serie incredibile di grandi misteri da risolvere, molti dei quali avranno bisogno di tempo per venire a galla. Negli epsiodi spagnoli de Il Segreto, infatti, assisteremo allo strano comportamento di Hernando, sia nei confronti della moglie che di Beatriz, la figlia dei Mella di cui lui diventerà il tutore. Per quale motivo l'uomo sarà così schivo, affermando che per lui non sarà mai possibile essere felice? Ci sarà bisogno di accurate indagini da parte della stessa Camila per scoprire quale sia il grande segreto che il marito porterà con sé e che lo collegherà ad un fratello gemello crudele e violento. Non solo: Beatriz avrà dei terribili incubi relativi a quest'ultimo, anche se in un primo momento lei crederà che si tratti proprio di Hernando. E proprio questi primi indizi, associati a nuove indagini e ammissioni, porteranno a scoprire qualcosa di davvero incredibile: Beatriz è figlia di Hernando!

