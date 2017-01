IRON MAN/ Su Italia 1 in prima serata il primo capitolo della saga con Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow

IRON MAN, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 IN PRIMA SERATA: IL CAST (oggi, 19 gennaio 2017) - Giovedì 19 gennaio in prima serata, alle ore 21:10, andrà in onda Iron Man, sul canale Mediaset Italia 1, film fantastico Iron Man, di Jon Favreau. Si tratta di una pellicola statunitense girata nel 2008 il cui cast è composto da: Robert Downey Jr., che interpreta Tony Stark / Iron Man, Gwyneth Paltrow nel ruolo di Virginia "Pepper" Potts, Jeff Bridges (Obadiah Stane / Iron Monger) e Terrence Howard (il Colonnello James Rhodes), noto al pubblico televisivo per il ruolo dell’implacabile Lucious Lyon nella serie di success, Empire. Il film, che si ispira all’omonimo fumetto della Marvel, racconta le vicende del supereroe, Iron Man ed è stato prodotto dai Marvel Studios e distribuito dalla Paramount Pictures. Lo stesso personaggio, sempre interpretato da Robert Downey Jr., è stato protagonista anche di due sequel, Iron Man 2 (2010) e Iron Man 3 (2013). Il primo film ebbe due nomination agli Oscar, uno per gli effetti visivi e uno per il montaggio sonoro.

IRON MAN, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 IN PRIMA SERATA: LA TRAMA (oggi, 19 gennaio 2017) - Tony Stark è il proprietario delle Stark Industries, una società che produce armi per il governo americano. Un giorno Stark si reca in Afghanistan per una dimostrazione del suo potenziale bellico e qui viene rapito da un gruppo di terroristi che si fa chiamare I dieci anelli. Viene colpito da una bomba che gli lascia nel petto delle schegge e rischia di morire. Se ciò non accade è grazie all'uomo insieme al quale viene rinchiuso in cella, che è un fisico e gli impianta nel petto un elettromagnete che, incredibilmente, lo tiene in vita, alimentato da una batteria d’auto. I terroristi chiedono a Stark di costruire per loro un'arma molto potente, in un primo momento l’industriale si rifiuta per poi trovarsi costretto a cedere; ma Stark usa i pezzi che gli forniscono per costruirsi un'armatura e diventare così l’invincibile Iron Man. In questo modo riesce a fuggire e a tornare in America; ma il lavoro per Iron Man non è finito qui...

