Isola dei famosi, cast 2017 / Ed.12 news: Giulia De Lellis a casa, ecco chi volerà in Honduras (oggi, 19 gennaio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12: IL CAST AL COMPLETO, GIULIA DE LELLIS RIMANE A CASA (OGGI, 19 GENNAIO) - Giulia De Lellis ha rinunciato all'Isola dei Famosi 2017 perché è in dolce attesa? Questa è la notizia che gira incessantemente in rete e, a darne voce per primo è stato il magazine 361, diretto da Alfonso Signorini. L’ex corteggiatrice però, ha prontamente smentito ironizzando anche sull’accaduto. A questo punto però, non si comprendono i reali motivi del suo rifiuto all’Isola dei Famosi (sempre se di rifiuto si è trattato…). I fan della coppia De Lellis-Damante, si sono però fortemente scagliati contro la ragazza per i toni un poco irritanti che usa spesso quando smentisce delle notizie che la riguardano. Del resto però, dietro questo ipotetico scoop, potrebbe magari nascondersi della verità da “regalare” ai fan nel momento più opportuno, non trovare? Se Giulia De Lellis fosse davvero incinta però, la notizia presto verrà divulgata. Nel frattempo, pare decisamente ufficiale la sua non partecipazione al reality più avventuroso della televisione italiana che prenderà il via dal prossimo 30 gennaio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Alessia Marcuzzi sarà nuovamente al timone di questa terza edizione su Canale 5 mentre, in Honduras volerà Stefano Bettarini, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Proprio la bionda conduttrice, ha raccontato dei primi dubbi che l’hanno sommersa sull’ex calciatore: “Quando Mediaset mi ha comunicato che sarebbe stato lui l'inviato non ero d'accordo, perché l'inviato è un po' il prolungamento del conduttore sull'Isola e ci deve essere sintonia fra le due figure. Le mie riserve erano dovute al fatto che, come donna, non ho apprezzato il racconto delle sue conquiste femminili al Grande Fratello Vip”, queste le parole di Alessia tra le pagine di Chi, il settimanale uscito ieri con il nuovo numero in edicola. In studio con la Marcuzzi, ci sarà anche Vladimir Luxuria, felice per questa nuova esperienza. Confermatissimi nel cast, Raz Degan, Eva Grimaldi e Simone Sussina. Niente da fare invece per Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile: "Mediaset informa che Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile non saranno concorrenti del programma “L’Isola dei Famosi” cha sarà in onda su Canale 5 dal 30 gennaio 2017. L’editore ha giudicato inopportuna la loro partecipazione a un programma Mediaset", si legge tramite il comunicato ufficiale diramato dalla rete. E, secondo Sorrisi.com, al posto delle tele imbonitrici sbarcheranno in Honduras Samantha De Grenet, Nancy Coppola e Andrea Marcaccini. Sempre la rivista Sorrisi, elenca a seguire tutti i nomi ufficiali dei concorrenti, eccoli a seguire: Massimo Ceccherini, Eva Grimaldi, Raz Degan, Samantha De Grenet e Nathalie Caldonazzo; i modelli Dayane Mello, Simone Susinna e Andrea Marcaccini; il chirurgo plastico dei vip Giacomo Urtis, la pornostar Malena, il rapper Moreno, la cantante neomelodica Nancy Coppola e il regista e attore Giulio Base.

