JANE EYRE/ Su Rai Movie il film con Michael Fassbender e Mia Wasikowska

JANE EYRE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE: IL CAST (oggi, 19 gennaio 2017) - Su Rai Movie va in onda in prima serata oggi 19 gennaio 2017 Jane Eyre, è una pellicola di genere drammatico - sentimentale del 2011, diretta da Cary Fukunaga. Il film è ispriato al romanzo omonimo della scrittice inglese Charlotte Brontë, scritto nel 1847, che è stato più volte ripreso per rimake cinematografici e televisi. Il personaggio protagonista femminile è interpretato dall'attrice australiana Mia Wasikowska, quello maschile è interpretato da Michael Fassbender.

JANE EYRE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE: LA TRAMA (oggi, 19 gennaio 2017) - Nella fredda campagna inglese una ragazza viene soccorsa da St.John Rivers (Jamie Bell), un pastore che la ospita in casa sua e le presta tutte le cure di cui ha bisogno. Ristabilitasi, la ragazza dice di chiamarsi Jane Elliot e, per riconoscenza verso colui che l'ha salvata, accetta di restare e di diventare l'insegnante dei ragazzi del posto. Jane ha alle spalle una storia molto travagliata. Rimasta orfana, viene accolta in casa degli zii. L'unico che le mostra affetto è suo zio ma, alla morte di questi, la ragazza deve subire la prepotenza e la cattiveria del cugino e della zia che decide di liberarsi della giovane e di mandarla in un istituto di carità. Jane ha un carattere forte e resiste alle severissime regole del collegio, si impegna negli studi ed entra a far parte del corpo insegnante. Presto trova lavoro come istitutrice presso una famiglia nobile a Thornfield Hall, dove dovrà occuparsi della piccola figlia adottiva di Mr.Edward Rochester. Questi mostra di apprezzare l'intelligenza e l'indole indipendente di Jane che da subito prova attrazione per lui. Essendo estranea al mondo dell'alta società, Jane sente di non poter competere con la promessa sposa di Mr.Rochester che, invece, si rende conto che è Jane la ragazza giusta per lui e le chiede di sposarlo. Le nozze vengono organizzata in tutta fretta ma durante la cerimonia si viene a sapere che Rochester ha già una moglie. A questo punto Jane viene informata circa il mistero che aleggia su Thornfield Hall. La prima moglie di Mr. Rochester, Bertha Mason, vive a Thornfiel Hall, segregata in una stanza da quando, subito dopo il matrimonio, ha mostrato evidenti segni di pazzia. Jane non accetta che Rochester le abbia nascosto questa terribile verità quindi, pur amandolo, lascia la ricca dimora intenzionata a rifarsi una vita altrove. Chiede ospitalità ai Rivers; il pastore, che tempo addietro aveva aiutato la ragazza in modo disinteressato, nutre ancora un forte interesse per la ragazza; viene a conoscenza del passato di Jane, scopre che il suo nome vero è Jane Eyre e, infine informa la ragazza di una grossa eredità che le ha lasciato uno zio che viveva in Giamaica. La ragazza offre la metà dei beni ereditati ai Rivers e St. John le chiede di sposarlo. Jane non può sposare il giovane pastore perché è ancora innamorata di Mr.Rochester e decide quindi di ritornare da lui. Quando giunge a Thornfield Hall ritrova solo rovine; le viene spiegato che Bertha ha causato l'incendio della dimora ed è morta tra le fiamme. Nel tentativo di portarla in salvo, Mr.Rochester ha perso la vista. Adesso più che mai Jane ed Edward hanno bisogno l'uno dell'altro.

