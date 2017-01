JOHN Q./ Su Rete 4 il film con Denzel Washington e Robert Duvall

JOHN Q., IL FILM IN ONDA SU RETE 4: IL CAST (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Questa sera in onda su Rete 4 alle 21.15 il film John Q., film drammatico - thriller prodotto negli Stati Uniti nel 2002 per la regia di Nick Cassavetes. L'attore principale di questa pellicola è Denzel Washington (premio oscar per Glory e Training DAy) al suo fianco recita Kimberly Elise, nei panni di sua moglie. Il grandissimo Robert Duvall, invece, interpreta il tenente di polizia chiamato a negoziare con John, quando questi, disperato ha preso in ostaggio il personale dell’ospedale, nel tentativo disperato di salvare la vita di suo figlio, bisognoso di un trapianto di cuore al più presto.

JOHN Q., IL FILM IN ONDA SU RETE 4: LA TRAMA (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - John Quincy sta attraversando un momento di crisi economica, la sua famiglia è serena nonostante tutto e questo lo tranquillizza. Intanto, la banca non gli dà respiro e gli toglie anche la macchina, che in realtà non è propria sua ma della moglie. Purtroppo per John il peggio deve ancora venire: un giorno, mentre suo figlio Michael (Daniel E. Smith) gioca a baseball, si sente male improvvisamente e viene trasportato in ospedale. La diagnosi dei medici non è affatto confortante: il ragazzo ha una grave insufficienza cardiaca che richiede urgentemente il trapianto di cuore. L'intervento chirurgico è complesso, ma John e sua moglie Denise (Kimberly Elise) decidono di seguire il consiglio del primario che decide di operare il ragazzo; i genitori acconsentono al trapianto e cercano di essere ottimisti. A questo punto sorge un altro problema, quello dei soldi. L'ospedale, per effettuare l'intervento, chiede una grossa cifra, più di 250.000 dollari e l'assicurazione sanitaria della famiglia non garantisce spese mediche di questa portata. John cerca con ogni mezzo di procurarsi i soldi necessari, quindi vende i pochi beni di cui ancora dispone, promuove una raccolta fondi a favore del figlio, chiede prestiti a parenti ed amici. Quando finalmente raggiunge la cifra di cui necessita l'ospedale per curare Michael, va dal primario ma viene a sapere che il figlio a breve sarà dimesso. John è disperato, i medici cercano di spiegargli i motivi che li hanno spinti a prendere tale decisione ma l'uomo non vuole sentire ragioni. Lascia l'ospedale, si procura un'arma e poi ritorna nel pronto soccorso minacciando con la pistola i malati e tutto il personale medico. Arriva la polizia che tenta di trattare con John; questi chiede un cuore nuovo per suo figlio, in cambio degli ostaggi. Ad un certo punto John prende una decisione estrema: decide di togliersi la vita per poter donare il suo cuore al figlio. Inaspettatamente, in ospedale arriva l'organo che potrà essere trapiantato a Michael, garantendogli salva la vita. Quando John viene informato della bella notizia, abbandona l'idea del suicidio e si lascia catturare dalla polizia. La folla, che ha seguito dal principio la reazione violenta di un padre disperato, farà di John un vero eroe.

