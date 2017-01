KILLING POINT/ Sul Nove il film con Steven Seagal

KILLING POINT, IL FILM IN ONDA SUL NOVE: IL CAST (oggi, 19 gennaio 2017) - Questa sera, 19 gennaio 2017, il Canale Nove manda in onda Killing Point in prima serata, alle 21.15. Si tratta di un film d'azione del 2008 diretto da Jeff F. King (Driven to kill: Guidato per uccidere, Damage), scritto, prodotto ed interpretato da Steven Seagal, intereprete di altri film di azione come Duro da uccidere, Nico e Trappola in alto mare.. Nel cast accanto a Seagal anche Isaac Hayes, che ha recitato in Robin Hood - Un uomo in calzamaglia, Trappola criminale e Shaft e Holly Elissa (Tempesta polare, Ice quake). Questo è stato uno degli ultimi lavori di Hayes che è morto lo stesso anno per un attacco di cuore.

KILLING POINT, IL FILM IN ONDA SUL NOVE: IL CAST (oggi, 19 gennaio 2017) - Jacob King (Steven Seagal) è un poliziotto, un duro, che sta indagando, insieme al collega Storm Anderson (Cjris Thomas King), su un serial killer di prostitute chiamato Lazarus che opera nella città di Memphis, nel Tennessee, che semina degli indizi a sfondo astrologico sulla scena del crimine. Le sue indagini sono ostacolate da un agente dell'FBI, che non approva i metodi di King, violenti e fuori dagli schemi, ma la situazione sta per precipitare ulteriormente. Lazarus riesce infatti a procurarsi il dna di King, e lo utilizzerà per incastrarlo. Il poliziotto deve ora guardarsi dall'invadente collega, trovare Lazarus e liberarsi nel contempo di Billy Joe, un vecchio nemico di Jacob tornato per consumare la sua vendetta. Il film è ricchissimo di scene d'azione piuttosto lunghe, che sono il vero punto di forza sia della pellicola sia di tutta la carriera di Steven Seagal stesso, mentre la trama, scritta dallo stesso Seagal, ha qualche punto vuoto e in alcuni frangenti zoppica un po'.

© Riproduzione Riservata.