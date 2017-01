L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO/ Maradona ospite nello studio del conduttore: riaprono gli appuntamenti in seconda serata (oggi, 19 gennaio)

L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO, MARADONA NELLO STUDIO DI CANALE 5: COSA RACCONTERÀ? (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - L’Intervista di Maurizio Costanzo è pronta a tornare sul piccolo schermo di Canale 5: stasera, giovedì 19 gennaio 2017, dalle 23.30 circa prenderà il via la prima puntata della nuova edizione. L’ospite, pronto a raccontarsi ai microfoni del conduttore, sarà il grandissimo Diego Armando Maradona, ex calciatore argentino amatissimo dal popolo italiano - e specialmente dalla città di Napoli - grazie al suo incredibile talento. Che cosa racconterà Maradona ai microfoni di Maurizio Costanzo? “Napoli era una città che aveva la rassegnazione negli occhi. Diego è riuscito a cambiare e a modificare la genetica del popolo napoletano” sono state le parole di Siani su Maradona, come si legge su La Stampa, quando si è trovato a presentare lo spettacolo ‘Tre volte dieci’ “E se ancora oggi speriamo di vincere lo scudetto, è perché lui ci ha fatto la possibilità e la forza di dire: ‘si può vincere’. Il suo cervello è universale, non è destro e non è sinistro: è libero”. La prima edizione de L’Intervista di Maurizio Costanzo è stata un vero successo: la puntata che ha raggiunto più share è stata quella che ha visto ospite l’affascinante showgirl argentina, Belen Rodriguez. Quali dati otterrà l’esordio della prima serata di oggi?

