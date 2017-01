LUCIFER / Anticipazioni puntata 19 gennaio 2017: il Diavolo stringe un patto con Amenadiel. Ritornerà all'Inferno? (finale di stagione)

LUCIFER, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 19 gennaio 2017, Premium Action trasmetterà l'ultimo episodio di Lucifer, in prima Tv assoluta. Andrà in onda la tredicesima puntata, dal titolo "Riportami all'inferno". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: una donna viene uccisa da un fantomatico santone all'interno di un rituale satanista. Intanto, Lucifer (Tom Ellis) riflette sull'influenza che Chloe (Lauren German) ha sulla propria vita ed inizia a prendere le distanze. Quando i due vengono convocati per indagare sul caso di omicidio, Lucifer rimane colpito dal fatto che la morte di Rosie sia avvenuta come sacrificio in suo onore. Ovviamente il Diavolo non intende sottostare ad una cosa simile, né tollera che qualcuno uccida in suo nome. Dan (Kevin Alejandro) cerca invece di parlare con Chloe, ma viene allontanato e non riesce quini a dirle che cos'è successo con Malcolm (Kevin Rankin). Quest'ultimo continua a fare pressioni al collega, soprattutto perché crede di avrlo in pugno. Viene tuttavia avvicinato da Amenadiel (D.B. Woodside), che è furioso perché il Signore degli Inferi è ancora vivo. Michael decide però di rivelargli che ha scoperto la verità sul suo conto e che ha ottenuto la moneta pentacostale. Chloe inizia a fare delle ricerche su alcuni impianti transdermici ritrovati sulla vittima, un particolare che il suo stesso padre ignorava. Grazie a Lucifer risalgono alla setta I Figli della Capra, un club esclusivo a cui riescono ad accedere con uno stratagemma. Ovviamente Il Diavolo si presenta con la sua vera identità, attirando subito l'attenzione di tutti gli adepti. Si infuria però quando vede alcuni particolari dei loro riti satanici, adirato del fatto che a nessuno dei presenti ha a cuore la morte di Rosie. Scopre dal leader della setta che il fidanzato della vittima aveva accesso ad un pugnale, che tuttavia è stato sottratto. Intanto, Amenadiel sfoga la propria frustrazione con Maze (Lesley-Ann Brandt) per aver fallito il suo compito e per la relazione che si è instaurata fra loro. Quando vengono trovati altri corpi, Dan insinua che Lucifer abbia realmente provocato quei sacrifici, dato che l'ultima scritta lasciata sulla nuova scena del crimine è il suo cognome. Ipotizza anche che possa esserci un conflitto d'interesse, posizione con cui Chloe si trova d'accordo. Lucifer decide di confidare tutto a Linda (Rachael Harris), ma non riesce a fidarsi del tutto perché crede di essere nuovamente manovrato dal padre o dal fratello. La terapeuta gli suggerisce allora di allontanarsi da Chloe, ma visto che il Maligno non vuole, gli consiglia di lasciarsi andare. Quella sera, dopo aver sedotto l'Angelo, Maze cerca di ucciderlo, anche se con qualche reticenza, ma Amenadiel lo scopre e deluso, si allontana. Lucifer invece aggredisce il reverendo Williams (Evan Arnold) quando quest'ultimo lo accusa di essere il responsabile degli omicidi. Chloe nota tuttavia che il religioso indossa un gemello identico a quello ritrovato nell'ultima scena del crimine e capisce che il vero killer è lui. Lucifer scopre invece che in realtà è stato Malcolm, ma viene fermato da Amenadiel prima che possa ucciderlo. I due fratelli iniziano a lottare furiosamente, ma Maze interviene disgustata ed abbandona le sue armi. Poco dopo, Chloe arresta il Diavolo per l'omicidio del reverendo Williams.

LUCIFER, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 19 GENNAIO 2017, EPISODIO 13 "RIPORTAMI ALL'INFERNO" - Siamo ormai arrivati alla puntata finale di Lucifer, dopo diverse peripezie. Il Signore del Male si ritrova ora ad affrontare forse uno dei colpi più duri ricevuti finora, dato che la responsabile del suo arresto è Chloe. La delusione di Lucifer nel vedere che la detective non crede minimamente in lui, lo porterà più a stretto contatto con i sentimenti che prova per lei? Sarà proprio questo il motivo che lo spingerà ad alimentare le tensioni presenti nel locali, incitando gli agenti a sparargli. Poco dopo, Amenadiel piomba sulla scena e rapisce il fratello, portandolo in un luogo sicuro. Qui tuttavia avverrà uno dei tanti confronti fra l'Angelo ed il Diavolo, riuscendo però a risolvere parte dei loro antihi conflitti. Nel frattempo, Dan riescce finalmente a parlare con Chloe ed a rivelarle ciò che gli sta accadendo.

