Loredana Martori / Duro scontro con Gloria ma si salva ai Pressure (MasterChef Italia 6, oggi 19 gennaio 2017)

LOREDANA MARTORI, LA CONCORRENTE DEL TALENT SKY: DURO SCONTRO CON GLORIA (MASTERCHEF ITALIA 6, OGGI 19 GENNAIO 2017) – Nella scorsa puntata di giovedì 12 gennaio 2017 Loredana sia durante la prima prova, che comportava due Mistery Box, una Risk ed una Safe, che nell'Invention Test non è stata selezionata ne tra i peggiori ne tra i migliori. Nonostante delle prove non brillantissime, Loredana è riuscita a passare allo step successivo, rappresentato dalla sfida in esterna, in quanto a dover abbandonare la gara è stata Vittoria. Durante la prova in esterna, svoltasi in Trentino Alto Adige, Loredana viene esclusa dalla prova dal capitano della brigata blu, Gloria. Loredana, dopo diversi battibecchi con Gloria, va direttamente al Pressure Test. Durante il primo turno di quest'ultima prova Loredana non riesce a conquistare i giudici, cosa che succede nel secondo turno. Loredana è salva per questa puntata, ma dovrà impegnarsi di più la prossima volta.

SCOPRIAMO CHI È LOREDANA MARTORI (MASTERCHEF ITALIA 6, OGGI 19 GENNAIO 2017) – Questa sera, giovedì 19 gennaio 2107, va in onda la quinta puntata del talent show di cucina più famoso in Italia: Mastercherf Italia 6 con la partecipazione di Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Joe Bastianich nelle vesti di severi ed oggettivi giudici. Tra i concorrenti che possono ancora cullare il sogno della vittoria finale c’è la calabrese Loredana Martori. Ha 38 anni, vive a Losanna e collabora in uno studio di architettura a San Giorgio Morgeto. La passione per la cucina è per lei una cosa innata, ma non aveva mai pensato di farne un lavoro. Ha compreso che è possibile vivere delle proprie passioni solo sette anni fa. Lavora in cucina da autodidatta, una passione che per lei significa anche architettura in quanto, in entrambi i settori, occorre rispettare tre importanti criteri: struttura, equilibrio e bellezza. Per Loredana lo studio è fondamentale tanto quanto l'ispirazione: tanto che quando si sente, per l'appunto, ispirata si reca al mercato e guardando i prodotti sui banchi le vengono in mente tante e diverse altre idee. Ricordiamo cosa ha fatto nella scorsa puntata.

