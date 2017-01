MADDALENA CORVAGLIA E STEF BURNS DIVORZIANO: LA SHOWGIRL ANNUNCIA LA FINE DEL SUO MATRIMONIO SUI SOCIAL, FOTO (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Maddalena Corvaglia ha annunciato la fine del suo matrimonio con Stef Burns attraverso un posto condiviso sui social. Ecco il messaggio che nelle ultime ore è comparso sul profilo ufficiale della showgirl: "I matrimoni non finiscono, come pensavo, quando finisce l'amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più. (Quando si è insieme e ci si sente più soli di quando si è soli e non ci si sente poi così soli ) ... Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa "Importante", "portare dentro" : sarà sempre nel mio cuore. Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell'universo , nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo. Ma ora si volta pagina ed io e Jamie siamo pronte, mano nella mano, a percorrere questo meraviglioso viaggio insieme. Con Amore". Il lungo messaggio fa da didascalia a una foto del matrimonio, uno scatto molto romantico che oggi sembra avere un altro sapore. I due, marito e moglie da sei anni, si sono conosciuti nel backstage di un concerto di Vasco Rossi e dopo il rapido colpo di fulmine che li ha uniti, è arrivato il matrimonio, suggellato dalla nascita della loro piccola Jamie Carlyn. Tanti i commenti giunti sulla sua pagina nel corso delle ultime ore da parte dei fan increduli, che solo pochi giorni fa hanno potuto leggere, in occasione del compleanno di Maddalena Corvaglia, una dolce dedica piena d'amore da parte di Stef Burns: "Buon compleanno a questa donna spettacolare. Con amore", ha scritto il chitarrista. Per visualizzare su Instagram il post con il quale Maddalena Corvaglia ha annunciato la fine del suo matrimonio, potete cliccare qui.

