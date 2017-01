MARIANGELA GIGANTE / La concorrente tra alti e bassi riesce a non essere eliminata (Masterchef Italia 6, oggi,19 gennaio 2017)

MARIANGELA GIGANTE, NELL’INVENTION TEST INCASSA LA STRIGLIATA DI CARLO CRACCO MA NON DERMORDE (Masterchef Italia 6, oggi,19 gennaio 2017) – Mariangela Gigante, la vulcanica concorrente di Masterchef Italia 6 come al solito si è rivelata esplosiva ed energica nella scorsa puntata anche se ha ricevuto una bella strigliata dallo chef Carlo Cracco, durante l'Invention Test. Ripercorriamo i momenti cruciali per lei della scorsa puntata. Nella Mistery Box, i concorrenti si trovano davanti due scatole, con due differenti tipologie di ingredienti: nella prima, quella più sicura, ci sono elementi come trota, uova, farina, limone, mentre la seconda, più fantasiosa, contiene mazzancolle, gamberi, calamaretti spillo, mango, olive nere e una scaloppa di foie gras. Senza alcun dubbio, la concorrente materana sceglie la strada più rischiosa, e gli ingredienti della seconda scatola, senza però riuscire a convincere realmente i giudici ed entrare nella rosa dei migliori tre piatti. Nell’Invention test, Mariangela deve preparare un dolce, secondo le istruzioni del collega Gabriele, utilizzando un ingrediente molto particolare, il formaggio erborinato Blu di Morozzo: anche in questa occasione non brilla, anzi, riceve le critiche severe del giudice Carlo Cracco, che la rimprovera per la sua spesa esagerata ed esosa e per aver sprecato moltissimi ingredienti.

MARIANGELA GIGANTE, IL SUCCESSO NELLA PROVA IN ESTERNA (Masterchef Italia 6, oggi,19 gennaio 2017) – Ciò nonostante, Mariangela non si fa demoralizzare, abbassa la testa e continua la gara attraverso l'esterna con grande tenacia, la prova si svolge in Trentino Alto Adige: in questo caso, dimostra di essere molto collaborativa nella squadra capitanata da Gabriele, lavorare sodo e portare a termine la sfida. I concorrenti devono preparare un pranzo con ricette tipiche tirolesi, tra cui pasta ripiena, gulash e strudel: grazie al forte spirito di gruppo, la squadra rossa di Mariangela vince su quella blu, e la concorrente e il suo gruppo riescono a salire in balconata ed evitare il tanto temuto Pressure Test. Mariangela Gigante è molto determinata, dotata di carica esplosiva e estrema solarità, che esprime con i suoi piatti carichi di gusto mediterraneo: collaborativa e solidale, dimostra di lavorare bene sia in brigata che singolarmente, mostrando sia momenti di forza che di fragilità. Durante il programma, dovrà imparare, forse, a misurare un'esuberanza che la porta a compiere passi falsi. Nella prossima puntata di Masterchef Italia 6, Mariangela dovrà affrontare nuove prove e cimentarsi in ingredienti di tutti i tipi, tra cui quelli tipici greci e mediterranei, dato che l'esterna si svolgerà nell'isola di Santorini: i telespettatori si aspettano una Mariangela carica e determinata, che sa affrontare anche i momenti di difficoltà e difendere il proprio grembiule con i denti, suggellandolo con il sangue. In realtà, gli appassionati di Masterchef amano il carattere dell'avvocato, sempre spontaneo, ruspante e condito di puro e verace spirito mediterraneo.

