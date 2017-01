MASTERCHEF ITALIA 6, 2017 / Quinta puntata: diretta, concorrenti ed eliminati. Prova in esterna a Santorini (oggi, 19 gennaio)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 QUINTA PUNTATA: DIRETTA E OSPITE, CHI SONO I CONCORRENTI ANCORA IN GARA? (OGGI, 19 GENNAIO) - Quinto appuntamento sul piccolo schermo di Sky Uno con MasterChef Italia 6 oggi, giovedì 19 gennaio 2017: sono partiti in 20 nella cucina del cooking talent show, ma dopo le due eliminazioni della scorsa settimana - Vittoria Polloni per prima e Alain Stratta pochi minuti prima della conclusione (fregato, ahimè, dalla animelle) - sono rimasti solamente in 16. I concorrenti saranno chiamati a mettersi nuovamente alla prova tra banconi e fornelli, sotto gli sguardi attenti di Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich. Chi è rimasto a MasterChef Italia? Si parte con la mitica Giulia Brandi: il suo talento per poco non le ha fatto guadagnare il primo posto del podio durante l’ultima Mistery Box, posizione che le è stata abilmente soffiata da Gabriele Gatti. Nelle cucine non mancheranno Mariangela Gigante, ripresa da chef Cracco a causa di alcuni sprechi, Michele Ghedini, Daniele Cui, Maria Zaccagni e Margherita Russo. Per la quinta puntata di MasterChef Italia 6 torneranno in scena anche Valerio Braschi, che ha giù convinto pubblico e giudici, Gloria Enrico, Roberto Perugini, Michele Pirozzi, Cristina Nicolini, Marco Moreschi, Barbara D’Aniello, Loredana Martori e Marco Vandoni. Tra tutti questi nomi si nascondono anche quelli degli eliminati del prime time: a chi toccherà più tardi rinunciare al grembiule di MasterChef?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 QUINTA PUNTATA: DIRETTA E OSPITE, HEINK BECK E L’ESTERNA A SANTORINI (OGGI, 19 GENNAIO) - Mystery Box ‘sex killer’ per il quinto appuntamento con MasterChef Italia 6, in programma stasera sul piccolo schermo di Sky Uno: i 16 aspiranti chef che continuano ad indossare il grembiule del cooking talent dovranno infatti vedersela con alcuni ingredienti che - a causa del loro odore o sapore intenso -sarebbero perfettamente in grado di abbattere il desiderio rendendo l’occasione di un appuntamento romantico un grandissimo flop. L’obiettivo di ciascuno dei concorrenti, ironia della sorte, sarà quello di preparare un piatto che sia adatto ad una cena galante. Il miglior potrà usufruire un vantaggio per lInvention Test, che vedrà ospite nelle cucine di MasterChef Italia Heinz Beck, famoso chef de ‘La Pergola’. La prova in esterna, infine, sarà ambientata a Santorini, e i gli aspiranti chef come sempre si troveranno divisi in due brigate, la rossa e la blu: la sfida sarà quella di un pranzo di nozze, con 50 assaggiatori pronti a dare il loro giudizio…

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 QUINTA PUNTATA: ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI- Ancora un nuovo appassionante appuntamento con MasterChef Italia 6: la puntata del 12 gennaio scorso ha visto infatti due eliminazioni, con il momento decisivo che si avvicina ogni giorno di più. Anche nel doppio appuntamento si parte subito forte, con una doppia Mystery box, divisa in difficile o facile, o meglio Risk e Safe. In quest'ultima troviamo trota e uova, ricordiamo che gli ingredienti devono essere utilizzati interamente nel giro di poco più di mezz'ora. Nella Risk troviamo invece fois gras, capesante e lime. Chi ha scelto questo tipo di box potrà avere dieci minuti in più per la preparazione di tutto. I concorrenti si dividono, ma Barbieri critica chi non ha scelto la rischiosa: secondo lui infatti, bisogna avere coraggio se si partecipa a MasterChef. Si passa dunque agli assaggi: Giulia, in un primo momento, sembra essere quella che convince più di tutti. Dopo i vari assaggi, Gabriele risulta essere il migliore, mentre Mariangela non sembra averla presa sportivamente: la concorrente infatti pensa che poteva dare di più alla causa. Gabriele deve fare un nome e si presuppone che questo voglia dire eliminazione, ma in realtà dovrà scegliere lui se far fare un piatto salato o dolce ai suoi avversari. Dopo aver visto l'ingrediente, Gabriele sceglie i vari piatti da assegnare. L'ingrediente segreto è il Blu di Morozzo, un tipico formaggio piemontese. Dopo un'ora partono gli assaggi e quello peggiore risulta essere il piatto di Vittoria: è lei la prima eliminata di questa puntata. Dopo la prima eliminazione arriva il turno dell'esterna, che si tiene sulle colline dell'Alto Adige. Le due brigate dovranno preparare il pranzo per ben sessanta pastori, ovviamente mettendo in risalto i piatti tipici della regione. Andiamo dal gulash fino ad arrivare ad un dolce tipico, ovvero lo strudel di mele. Mentre va in scena l'esterna, il tempo cambia: a quanto pare però, dopo il tempo prestabilito, il miglior menu che impressiona i pastori è quello dei rossi: i blu andranno al Pressure test e come la scorsa settimana sarà ovviamente a turni. Sono circa 80 gli ingredienti da scegliere: cinque a testa, da utilizzare in venti minuti. A salvarsi sono i primi tre piatti, che in questo caso sono Margherita, Daniele e Marco Vandoni. Si prosegue dunque con la spesa di venti secondi e venti minuti per cucinare. Gli unici due che affronteranno il round finale sono Marco e Alain: nove ingredienti rimasti, tre da prendere a testa. Ma a quanto pare l'errore di quest'ultimo lo condanna: è proprio Alain ad abbandonare la cucina, secondo eliminato della puntata del 12 gennaio.

