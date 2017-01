Marco Vandoni / Ottimo il suo dolce al Blu di Morozzo (MasterChef Italia 6, oggi 19 gennaio 2017)

MARCO VANDONI, IL CONCORRENTE DEL TALENT SKY (MASTERCHEF ITALIA 6, OGGI 19 GENNAIO 2017) – Nella prima serata di Sky Uno ritorna l’appuntamento con il mondo della cucina grazie alla nuova puntata del talent MasterChef Italia 6 che vede nelle vesti di giurati quattro grande esperti del settore come Bruno Barbieri, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich. Tra i concorrenti che questa sera daranno battaglia per andare avanti figura Marco Vandoni, sicuramente tra i più amati dal pubblico. Fin dalle prime puntate si è fatto apprezzare per la sua simpatia e soprattutto per l'autoironia che lo contraddistingue anche per via delle sue vicende amorose. Partito sotto lo scetticismo di parte dei giudici, Marco è riuscito in poco tempo ad affermarsi e a difendere il suo grembiule con le unghie e con i denti. Anche nell'ultima puntata si è cimentato alla grande dimostrando una grande abilità culinaria. In particolare ha suscitato grande interesse la scelta di Gabriele di fargli cucinare un dolce al Blu di Morozzo, un formaggio alle erbe. Questo perché fin dall'inizio Marco Vandoni ha sottolineato come i dolci non siano mai stati il suo forte ma di essere comunque pronto a mettersi in gioco per imparare cose nuove. Dunque un personaggio che attira l'attenzione non soltanto per le sue ottime qualità in cucina, ma anche per il suo carattere.

