Margherita Russo / Basterà la caparbietà dimostrata dopo la caduta della scorsa puntata? (MasterChef Italia 6, oggi 19 gennaio 2017)

MARGHERITA RUSSO, LA CONCORRENTE DEL TALENT SKY: BASTERA' LA CAPARBIETA' DIMOSTRATA DOPO LA CADUTA NELLA SCORSA PUNTATA? (MASTERCHEF ITALIA 6, OGGI 19 GENNAIO 2017) – Stasera 19 gennaio 2107 andrà in onda la quinta puntata del talent show di cucina pi famoso in Italia: Mastercherf Italia. Sono 20 i cuochi che sono riusciti a passare tutte le selezioni, arrivando a fare parte della scuola di cucina più ambita dagli aspiranti cuochi italiani, ma solo uno ne uscirà vincitore. In questo articolo ci occuperemo, però, della cuoca palermitana Margherita Russo e del suo percorso. Durante la puntata di stasera i 16 concorrenti rimasti dovranno affrontare una Mistery Box con ingredienti che letteralmente "uccidono il desiderio". Lo scopo della sfida è neutralizzare questi sapori forti, preparando dei piatti per una cena galante. Per l'Invention Test vi sarà un' ospite d'eccezione, lo chef Heinz Beck, che proporrà gli ingredienti segreti con cui dare sfogo alla fantasia, creando un piatto originale. La prova in esterna si svolgerà sull'isola di Santorini dove le due squadre dovranno preparare un pranzo di nozze per due neo sposi greci. Dalla prossima puntata ci si aspetta una Margherita agguerrita, che ce la metta tutta per superare tutte le prove che le si presentano davanti. Ha dimostrato grande forza la ragazza che nella scorsa puntata ha affrontato una prova dopo un brutto scivolone che l'aveva vista franare a terra. Le buone capacità, la bravura in cucina, la caparbietà e l'impegno ci sono: non ci resta che farle un grosso in bocca al lupo, anche se sappiamo che sicuramente non ce ne sarà bisogno. Forza Margherita, metticela tutta!

SCOPRIAMO CHI È MARGHERITA RUSSO (MASTERCHEF ITALIA 6, OGGI 19 GENNAIO 2017) – Margherita Russo è una studentessa di Giurisprudenza, palermitana di nascita, cerca di conciliare la passione per i suoi studi a quella per la cucina. E' tra i concorrenti di Masterchef 6. La passione per la cucina per lei c'è sempre stata grazie alla nonna che è una grande cuoca. Ha iniziato a sperimentare dei piatti quando, circa dieci anni fa, sua madre ha scoperto di essere celiaca. Margherita, con questa scoperta, ha deciso di mettersi in gioco in cucina cercando di non fare mancare nulla alla madre per quanto riguarda il gusto. Cucina più per sua madre e per il suo fidanzato sperimentando piatti senza glutine, iniziando dal pane e dai dolci. La nonna le ha insegnato l'ABC della cucina: dal come pulire il pesce, al come fare bene la caponata. Il piatto che le riesce meglio è il tortino al cioccolato con cuore caldo, che le richiedono tutti. Margherita afferma che la sua è una cucina tradizionale: le piacciono i sapori forti e decisi. Il gambero è il pesce che la rappresenta maggiormente perché è dolce, ha un sapore delicato ma allo stesso tempo è anche molto gustoso. Le piace la cucina della tradizione siciliana perché i sapori sono sempre in contrasto: insieme ad un piatto dal gusto croccante, si abbina qualcosa cucinato in agrodolce. Le piace anche stravolgere le ricette della tradizione sicula: per lei la sarda a beccafico può diventare il letto perfetto per la pasta. Vuole fare della cucina il suo lavoro, sa che per realizzare questo sogno dovrà studiare ed impegnarsi tanto. Masterchef per lei è una prova di coraggio a tutti gli effetti. Si tratta di un modo per mettersi in gioco e vedere se realmente la cucina può diventare il suo futuro. Per lei Msterchef è l'esempio più chiaro di quanto, a volte, la vita possa essere imprevedibilmente meravigliosa.





