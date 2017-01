Maria Zaccagni / Per lei una puntata in costante apprensione, saprà fare meglio? (MasterChef Italia 6, oggi 19 gennaio 2017)

MARIA ZACCAGNI, LA CONCORRENTE DEL TALENT SKY (MASTERCHEF ITALIA 6, OGGI 19 GENNAIO 2017) – Tra poche ore va in onda su Sky Uno il quinto appuntamento di questa sesta edizione del talent MasterChef Italia che vede ancora una volta Joe Bastianich, Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo tra i propri protagonisti assieme ai vari concorrenti. Tra quelli ancora in gara figura anche Maria Zaccagni. Ha 30 anni, viene da Bari dove fa l'impiegata nell'azienda del marito. Sogna di fare qualcosa che le piaccia sul serio e che la appaghi, la faccia sentire serena e soprattutto libera. Uno dei suoi pregi è riconoscere i suoi limiti, il suo peggiore difetto è quello di sottovalutarsi sempre e comunque, anche quando non dovrebbe. La passione per la cucina è nata osservando sua madre che, da brava cuoca meridionale, preparava tante ricette tradizionali avendo cura di soddisfare i gusti di tutti i componenti della famiglia. Le piace reinterpretare i piatti della tradizione culinaria della sua terra in chiave moderna ed in maniera personale. Prima di vedere cosa saprà fare questa sera ricordiamo come si è comportata nello scorso appuntamento.

MARIA ZACCAGNI, LA CONCORRENTE DEL TALENT SKY: UNA PUNTATA DI GRANDE DIFFICOLTÀ (MASTERCHEF ITALIA 6, OGGI 19 GENNAIO 2017) – Nella puntata numero quattro trasmessa nella prima serata del 12 gennaio 2017, Maria è riuscita a superare la prima prova che prevedeva due Mistery Box, una prova Risk ed una Safe nella quale si potevano vedere tutti gli ingredienti, in quanto questi erano contenuti in un recipiente trasparente. Il suo piatto non viene scelto tra i tre migliori nella prima sfida tuttavia senza conseguenze per la sua avventura a MasterChef. Problemi ben più serie per Maria sono arrivati nella seconda prova, ovvero quella dell'Invention Test. Infatti la sua preparazione basato sull’uso di particolare formaggio con erbe molto difficile da abbinare per il suo gusto particolare, viene inserita tra le tre peggiori. Grande spavento per Maria ma a dover abbandonare la gara definitivamente è stata la concorrente Vittoria. Maria, per cui, si è salvata passando così alla sfida successiva ed ossia all’esterna in Trentino Alto Adige. Anche in questo caso tante difficoltà per la concorrente pugliese che tuttavia negli spareggi finali riesce ad emergere a spese di Marco ed Alain con quest’ultimo che poi sarà eliminato nell’ultimo spareggio. Per la prossima puntata, in onda questa sera, da Maria ci si aspetta sicuramente più grinta ed impegno, in modo che i suoi piatti risaltino e non siano più scelti come le pietanze peggiori. La passione per la cucina insieme alla determinazione ci sono, forse ci vorrebbero un po' meno insicurezza e più autostima per farsi strada all’interno di un programma molto competitivo.

