Music, Paolo Bonolis / Top e Flop della seconda puntata: Piero Pelù fa il pieno di applausi, Anastacia commuove

MUSIC DI PAOLO BONOLIS, TOP E FLOP DELLA SECONDA PUNTATA: PIERO PELU' FA IL PIENO DI APPLAUSI, ANASTACIA COMMUOVE - Riavvolgiamo il nastro della seconda puntata di Music, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, con i top e i flop della serata. Partiamo da un presupposto: ci siamo divertiti parecchio, l'intrattenimento non è mai mancato, così come la bella musica. Un plauso alla coppia formata da Bonolis e Luca Laurenti (voto 7), sempre pungenti e con la battuta costantemente in rampa di lancio. La puntata è cominciata con un omaggio a Ennio Morricone, poi il grande arrivo di Anastacia (voto 7) che ha impreziosito il palcoscenico con un'interpretazione profonda ed un racconto commuovente. Tra i protagonisti di Music anche l'attore Gerard Depardieu (voto 6,5), apparso un po' affaticato e sovrappeso: il suo omaggio all'Italia è stato gradito. Il pieno di consenso, tuttavia, sembra averlo fatto Piero Pelù (voto 8) con la sua versione rockettara de Il Pescatore di sua maestà Faber. Tra gli altri ospiti anche Benji e Fede (voto 7), Morgan (6), Dolcenera (6) e Gianna Nannini (6).

