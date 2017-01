NINA ZILLI E ALEX BRITTI/ Fan Caraoke, ospiti puntata 19 gennaio 2017: chi avrà la fortuna di incontrarli di persona?

NINA ZILLI E ALEX BRITTI, FAN CARAOKE: I DUE ARTISTI OSPITI NELLA PUNTATA ODIERNA (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Nuovo appuntamento sul piccolo schermo di Rai 1 con Fan Caraoke: il programma guidato da Giampaolo Morelli e dall’influencer Giulia Valentina è pronto a tornare in scena oggi, giovedì 19 gennaio 2017, in seconda serata. I super ospiti annunciati saranno Nina Zilli e Alex Britti, uno tra i più longevi cantautori pop blues della nuova generazione. Come sempre, il volto de L’Ispettore Coliandro sarà alla guida dell’automobile che trasporta il Big della musica, mentre Giulia viaggerà con tre fan sfegatati dell’artista in questione: Giampaolo Morelli dovrà coinvolgere l’ospite in un’atmosfera giocosa e divertente, che lascia spazio - tra melodie cambiate, testi stravolti e racconti - al confronto e alla conoscenza. Giulia Valentina, invece, metterà alla prova i tre grandi appassionati, e solamente chi dimostrerà di conoscere più dettaglio in merito alla carriera e alla vita del proprio beniamino potrà avere l’occasione di conoscerlo di persona. La messa in onda di Fan Caraoke, come sempre, è prevista in seconda serata dalle 23.45: chi non si perderà Nina Zilli e Alex Britti?

