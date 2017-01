Oroscopo 2017 / Paolo Fox previsioni su LatteMiele di oggi 19 gennaio 2017: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, Scorpione e tutti gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 19 GENNAIO 2017 SU LATTEMIELE - Come ogni giorno torna il quotidiano appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele per la giornata di oggi, giovedì 19 gennaio 2017, durante la trasmissione Latte e Stelle. L'Ariete è affaticato sia in amoreche nel lavoro. Il Torovivrà una giornata importante oggi per cercare di trovare delle coordinate a un momento in costante crescita. Per il Cancro ci saranno le possibilità di riavvicinarsi a una persona che nel passato ha regalato emozioni positive. Febbraio sarà un mese migliore di quello di gennaio ormai prossimo a terminare. Periodo di calo per il Leone che non vive bene una serie di situazioni che riguardano anche gli altri. La settimana della Bilancia si sta per trasformare in un vero e proprio trionfo di emozioni e sensazioni. Lo Scorpione anche deve sfruttare un cielo davvero ottimo. Il Capricorno invece non dovrà esporsi troppo per evitare di vivere delle situazioni poco gradevoli.

TUTTI I SEGNI - Vediamo di seguito nel dettaglio segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox: Ariete: In questo momento ogni cambiamento sembra costare parecchia fatica, sia che riguardi il lavoro sia che si riferisca ai sentimenti. Toro: Giornata importante, qualche calo previsto per la giornata di sabato, seguito da un buon recupero domenicale. Per qualcuno queste feste potrebbero essere state piuttosto pesanti e il disagio continua a fasi sentire: bisogna cercare di risolvere ogni cosa senza eccedere nelle complicazioni e curando la forma fisica. Gemelli: Da oggi il Sole inizia un transito positivo che porterà molta energia e concluderà un Gennaio poco positivo. Meglio rimandare a Febbraio le scelte di natura amorosa. I sentimenti sembrano essere poco favorevoli, specialmente se si è impegnati in una relazione carente di certezze. Marzo e aprile mesi importanti dal punto di vista lavorativo. Cancro: Chi ha avuto l'opportunità di riavvicinarsi a una persona cara o di sperimentare qualche nuovo sentimento potrebbe essere piuttosto soddisfatto di questo gennaio che sembra premiare particolarmente i sentimenti. Qualcuno potrebbe trovarsi a concludere un percorso lavorativo entro primavera. Giorni importanti per ritrovare serenità e intuizioni. Leone: Periodo di calo dovuto ad una scarsa approvazione da parte degli altri. Se i rapporti d'amore sono sani, si potrà trovare una situazione di maggior accordo verso Febbraio, per ora la situazione sembra piuttosto agitata. Vergine: Forte necessità di confrontarsi con gli altri. Giornata utile a ritrovare un po' di serenità; si preannunciano tre giorni molto interessanti sia a livello emotivo che a livello pratico, ma bisogna prestare attenzione allo stress mentale. Molti progetti in atto e molte richieste. Bilancia: La Luna nel segno, unita all'azione del Sole che da oggi entra in assetto positivo, non può che regalare una bella situazione che si espande in tutta questa seconda parte della settimana. Tra febbraio, marzo e aprile potrebbe essere necessaria una scelta in amore che spazzerà via tutte le storie inutili. Buone possibilità di vittoria per chi torna in scena, grazie a Giove nel segno. Scorpione: L'ottimo cielo di quest'anno richiede l'abbandono del solito atteggiamento pessimistico. Chi si occupa di un'attività creativa e la possibilità di fare progetti per il futuro non deve fermarsi. Potrebbe essere necessario circondarsi di persone diverse, in grado di essere un valido stimolo piuttosto che uno spreco di energie. Unione vincente con Vergine e Gemelli, che oggi sembrano poter offrire una carica in più. Sagittario: Gennaio si rivela un mese piuttosto insipido, nonostante le buone possibilità che lo seguiranno nel resto dell'anno. Qualcuno potrebbe essere incerto riguardo una scelta, meglio rimandare le decisioni. Capricorno: Giornata un pochino in calo che consiglia di non esporsi eccessivamente, almeno fino a sabato. Domenica positiva per amare. Oggi positivo per gli incontri. Acquario: Momento non troppo positivo, qualcuno potrebbe vivere un momento poco felice anche all'interno di una relazione nata da poco. Serata sottotono. Pesci: Qualcuno sta risolvendo qualche questione, sia lavorativa che sentimentale. Con i compagni giusti questo potrebbe rivelarsi un periodo importante, adatto anche a verificare la tenuta di certi rapporti. Ottime giornate per le emozioni. Febbraio di successo per le relazioni interpersonali. Si potrebbe rivelare molto utile l'aiuto di un Sagittario.

