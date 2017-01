POMERIGGIO 5 / Ancora cronaca nera nei servizi di oggi, 19 gennaio 2017, da Barbara D’Urso? Il riassunto dell’ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO DELL’ULTIMA PUNTATA, DI COSA TRATTERA OGGI BARBARA D’URSO (oggi, 19 gennaio 2017) - Torna oggi, 19 gennaio 2017, Barbara D’Urso e il suo programma d'informazione Pomeriggio Cinque. Di cosa si occuperà oggi il contenitore pomeridiano? Tornerà sui brutti casi di cronaca nera? Sicuramente affronterà il dramma delle popolazioni colpite dal terremoto e dal maltempo di ieri, 18 gennaio, come ad esempio la drammatica situazione della valanga che ha colpito l’hotel a Farindola vicino al Gran Sasso, così come i terremotati ad Amatrice. Facciamo un passo indietro e vediamo quali sono stati i servizi della puntata di ieri.

Riassunto. La puntata si è aperta con la notizia dell'ennesimo terremoto nel centro Italia. Un inviato da Amatrice ha parlato di gente disperata per le continue scosse, che non stanno lasciando in pace una popolazione che ha già ampiamente sofferto nei giorni scorsi. Inoltre non smette di nevicare da diverse ore, il che rende tutto ancor più difficile e preoccupante. Alcuni abitanti sono bloccati in frazioni isolate e non riescono a mettersi in contatto con i parenti e i mezzi di sicurezza, spazzaneve e spargisale, non riescono a ristabilire la situazione. Si è parlato anche del parroco della Chiesa di San Lazzaro di Padova che organizzava festini con quindici donne alla volta. Don Andrea è accusato di violenza privata e favoreggiamento della prostituzione Nella vicenda sarebbero coinvolti altri preti e uno di loro ha confessato quanto accadeva in canonica. Ai microfoni della trasmissione c'era un uomo, Giuliano, il cui figlio aveva frequentato la chiesa del parroco protagonista dello scandalo. L'uomo ha affermato che Don Andrea Contin, il sacerdote che conosceva e che aveva cresciuto suo figlio, era una persona che stimava. La sua famiglia frequentava un'altra parrocchia e la buona nomea del parroco li aveva convinti a spostarsi in quella chiesa. Ha affermato di essere deluso dalla notizia dello scandalo e di aver perso un bravo sacerdote. Una delle donne che ha avuto a che fare con il prete ha avuto la forza di denunciare il parroco, ottenendo il rispetto e la stima di altre donne, che hanno elogiato il gesto molto coraggioso. Per l'omicidio di Elena Ceste il marito della donna, Michele Buoninconti, è stato condannato in primo grado a trent'anni al tribunale di Torino. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 25 gennaio e i legali continueranno a sostenere la tesi della morte per assideramento. In aula erano presenti i genitori di Elena Ceste, e la mamma della vittima durante l'udienza si è sentita poco bene ed è stata accompagnata all'esterno. Era presente in studio Fabrizio, il ragazzo che ha trovato per primo il corpo della donna. Sono stati intervistati nel corso della trasmissione i genitori dell'assassino di Pontelangorino, Rudi e Monica. L'uomo ha raccontato cosa è accaduto quella notte, con il ragazzo che è tornato a casa dicendo di avere la febbre. Il padre gli ha dato una tachipirina da prendere, ma il ragazzo non l'ha mai presa. I due ragazzi sono rimasti insieme fino al giorno dopo, ma i genitori hanno ricollegato solo dopo il perché di tanto mistero. A seguito degli incontri che hanno avuto con il figlio, i genitori hanno raccontato ciò che il ragazzo ha detto loro, ovvero che non si rendeva conto di quello che faceva. Il ragazzo ha fatto molte domande su come stessero i suoi amici, i genitori stessi e i suoi fratelli e ha domandato se potessero scrivergli di tanto in tanto. Il ragazzo ha cominciato un percorso di recupero mentale e anche un percorso di pentimento. Ovviamente ci vorrà molto tempo, come ha ricordato suo padre, ma la speranza è che un giorno lui stesso riesca a perdonarsi per il terribile crimine compiuto. Il padre ha spiegato che, nei giorni scorsi, ha affermato che come cattolico non può perdonare suo figlio, lo perdona come padre e come genitore per l'atto terribile che ha commesso. La mamma ha affermato di averlo trovato più tranquillo ed è convinta che abbia capito la gravità del reato.

