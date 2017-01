PRIMA O POI MI SPOSO/ Su Rai 2 il film commedia con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey

PRIMA O POI MI SPOSO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2: IL CAST (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Va in onda in prima serata su Rai 2, oggi 19 gennaio alle ore 21.20, la commedia Prima o poi mi sposo ("The Wedding Planner" nella versione originale), diretta da Adam Michael Shankman, all'esordio alla regia, e che vede protagonista l'inedita coppia formata da Matthew McConaughey e Jennifer Lopez. Prodotto nel 2001 e affidato alla regia di Adam Michael Shankman (alla prova d'esordio dietro la macchina da presa), Prima o poi mi sposo non è al primo passaggio in televisione, ma è certamente una delle commedie più riuscite degli ultimi anni: ai classici canoni degli intrighi "rosa" tipici di Hollywood aggiunge infatti un tono frizzante e un cast di notevole spessore che, in parte, ha contribuito al successo della pellicola. Nei panni dei due protagonisti, Steve Edison e Mary Fiore, ci sono rispettivamente Matthew McConaughey e Jennifer Lopez: accanto a loro figurano, inoltre, Bridgette Wilson (nel ruolo di Fran Donolly) e Justin Chambers (Massimo).

PRIMA O POI MI SPOSO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2: LA TRAMA (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Ambientata a San Francisco, in California, la trama della commedia si focalizza sulle vicende della giovane Maria "Mary" Fiore, un'italo-americana che lavora come wedding planner per organizzare le nozze di facoltose coppie ed è single per scelta, avendo deciso di non sposarsi. In virtù di questa convinzione, respinge continuamente le avances di Massimo, un suo amico d'infanzia seriamente intenzionato a portarla all'altare. La tranquillità della sua vita viene però stravolta a seguito di un incidente: un giovane pediatra, Steve Edison, evita che Mary venga investita e tra i due, a poco a poco, nasce una certa attrazione. Tuttavia, ben presto Mary scopre che Steve è il promesso sposo di Fran Donolly, una delle donne che si è rivolta a lei per pianificare le proprie nozze. La nuova situazione rischia di far crollare le certezze della donna e, soprattutto, mina i rapporti con Massimo, sempre più geloso del feeling che Mary instaura con Steve. Anche per questo motivo, la wedding planner comincia a maturare la decisione di dover assumere un atteggiamento professionale, lasciando che Steve e Fran convolino a giuste nozze e scegliendo infine Massimo come proprio compagno, anche se non lo ama. A complicare i piani di Mary però è la data del suo matrimonio (che viene fissata a giugno e coincide con quella scelta proprio da Fran) e la presa di coscienza da parte di Steve che scopre di non essere più attratto dalla sua attuale compagna: dopo averne parlato con Fran, l'uomo la abbandona all'altare e dà vita a una vera e propria corsa contro il tempo per impedire che la donna che ama sposi Massimo.

