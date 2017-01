People's Choice Awards 2017 / Premi e vincitori: Jennifer Lawrence miglior attrice, ma la regina della serata è Ellen DeGeneres

PEOPLE'S CHOICE AWARDS 2017, PREMI E VINCITORI: DA JENNIFER LAWRENCE A ELLEN DEGENERES (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Si sono svolti ieri sera al Microsoft Theatre di Los Angeles i prestigiosi People's Choice Awards 2017, che hanno visto premiate tutta una serie di star che ancora una volta hanno confermato il loro successo. Una statuetta non poteva che aggiudicarsela Jennifer Lawrence, la star di Hunger Games e Passengers nonché attrice più pagata di Hollywood, che ha vinto nella categoria come miglior attrice. Domina i People's Choice Awards 2017 anche Britney Spears, la popstar rinata dopo il brutto periodo legato alla tossicodipendenza che le ha fatto perdere anche la custodia dei figli: la cantante di Baby one more time ha vinto ben quattro statuette tra cui quella di Miglior Artista Donna e Miglior Artista Pop e Social. Ma chi ha fatto il pieno ieri sera è stata Ellen Degeneres, la presentatrice più famosa e controcorrente d'America che si è aggiudicata ben tre statuette, arrivando così al numero totale di venti People's Choice Awards vinti nel corso degli anni. Nessuno ha mai ottenuto così tante statuette.

PEOPLE'S CHOICE AWARDS 2017, PREMI E VINCITORI: DA JENNIFER LAWRENCE A ELLEN DEGENERES (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Portano a casa due statuette ai People's Choice Awards 2017 anche la bellissima coppia Blake Lively e Ryan Reynolds: lui vince come miglior attore per Deadpool, lei nella categoria migliore attrice drammatica. Premiato anche Johnny Depp, nonostante le polemiche sull'andamento della sua carriera, il divorzio da Amber Heard e la sua presunta dipendenza da alcol e droghe. Portano a casa delle statuette anche Robert Downey Jr., Sarah Jessica Parker, Margot Robbie, Sofia Vergara, Tom Hanks. Tra i cantanti, oltre all'acclamatissima Britney Spears, portano a casa dei premi anche Rihanna e la sua nuova rivale Jennifer Lopez, Niall Horan (ex degli One Direction), Justin Timberlake, Blake Shelton. Ricevono un People's Choice Awards anche le Fifth Harmony che si sono esibite per la prima volta in pubblico da quando Camila Cabello ha lasciato la band tra mille polemiche. Vince un premio anche G-Easy.

© Riproduzione Riservata.