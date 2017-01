ROCAMBOLE/ Il film con Channing Pollock e Edy Vessel in onda su Rete 4

ROCAMBOLE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: IL CAST (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Nel pomeriggio televisivo di Rete 4 di oggi, giovedì 19 gennaio 2017, va in onda il film di genere avventura Rocambole. Pellicola del 1963 diretta da Bernard Borderie ed interpretata da Channing Pollock, Edy Vessel, Nadia Gray, Guy Delorme e Alberto Lupo per una durata complessiva di 1 ora e 37 minuti. L’inizio del film è previsto per le ore 16.40.

ROCAMBOLE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: LA TRAMA (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Rocambole (Channing Pollock) è un ladro famoso per le sue imprese al limite dell'impossibile. Ora si trova sotto le mentite spoglie del conte Chamery, mentre cerca di conquistare Cleo (Edy Vessel), prima ballerina dell'opera. Anche il barone prussiano Keller (Alberto Lupo) ha però messo gli occhi sulla ragazza e Rocambole dovrà lottare per conquistare la giovane ballerina. Il ladro, indagando sul suo rivale in amore, scopre però che il barone sta tramando per far scoppiare una guerra in Europa. Per una volta Rocambole deve quindi agire da eroe per fermare i piani di Keller ed evitare che tutta l'Europa venga scossa da una nuova guerra. Il ladro gentiluomo dovrà spingersi fino a salvare la vita dello stesso Presidente della Repubblica francese. La polizia è però sulle tracce di Rocambole e non certo per ringraziarlo per il servizio reso alla nazione.

