Replica Un passo dal cielo 4 / Prima puntata, come vederla in streaming video. Daniele Liotti debutta al posto di Terence Hill (oggi, 19 gennaio 2017)

REPLICA UN PASSO DAL CIELO 4, PRIMA PUNTATA: I MOMENTI SALIENTI DELLA SERIE (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - La prima puntata di Un passo dal cielo 4 non ha deluso i fan affezionati nonostante l'assenza di Terence Hill e del suo personaggio Pietro Thiene: al suo posto un bravissimo Daniele Liotti, che interpreta un misterioso Francesco Neri. Il nuovo capo della forestale è pieno di mistero, e il suo passato è sicuramente una delle cose più intriganti con il quale lo spettatore si troverà a confrontarsi. Tra i momenti migliori e più toccanti di Un passo dal cielo 4, c'è sicuramente la grande simpatia nata con Emma, la vecchia amica di Pietro Thiene (e che ha già fatto partire la ship dai fan più accaniti) e il momento in cui il capo della forestale scopre il corpo senza vita della ragazza amica della sorella di Eleonora. Come dimenticare poi il momento in cui Francesco Neri scopre che la sua ex moglie è entrata a far parte di una setta molto pericolosa dopo la morte del figlio e gli incubi che quell'episodio ancora gli provoca la notte?

REPLICA UN PASSO DAL CIELO 4, PRIMA PUNTATA: COME VEDERLA IN STREAMING (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Vi siete persi la prima puntata di Un passo dal cielo 4? Non vi preoccupate, la Rai offre a tutti i fan affezionati (passati e futuri) di rivedere l'episodio che ha visto Daniele Liotti al posto di Terence Hill alla guida della forestale di San Candido. Dopo lo speciale di Porta a Porta che andrà in onda questa sera al posto di Un passo dal Cielo 4, la Rai trasmetterà la replica della prima puntata, ovviamente sempre su Rai 1. Se invece non potete aspettare la seconda serata, avete anche un'altra opzione: accendere il computer, andare sul sito della Rai e cercare la prima puntata di Un passo dal cielo 4 nel motore di ricerca. Soprattutto questa sera, che la serie televisiva non andrà in onda, potrete comunque stare in compagnia di Francesco Neri e rivivere l'indagine che sta portando avanti insieme alla sua squadra. La prima puntata di Un passo dal cielo 4 ha avuto un successo enorme e non è escluso che anche i prossimi episodi abbiano lo stesso successo, vista la bravura di Daniele Liotti, che è riuscito a non far perdere di qualità alla fiction nonostante l'assenza di Terence Hill. Clicca qui per vedere Un passo dal cielo 4 in streaming.

