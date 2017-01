SCIALPI OGGI, ULTIME NOTIZIE: IL CANTANTE E ATTORE ALL'ATTACCO, "VIA DALLA TV DA QUANDO MI SONO SPOSATO" (19 GENNAIO 2017) - Non ha peli sulla lingua Giovanni Scialpi, in arte Shalpy, quando si tratta di parlare di diritti dei gay e omofobia. E, infatti, il cantante di "Rocking Rolling" sostiene che questa lotta lo abbia spinto lontano dal mondo televisivo. Scialpi veva pensato, infatti, di lanciare Pettirosso a Sanremo, ma la canzone che avrebbe dovuto interpretare con suo marito Roberto Blasi non è mai arrivata al teatro Ariston. «Io non sono stato più ospitato dalle reti ammiraglie della tv, da quando mi sono sposato con Roberto a New York» ha dichiarato a Radio Amore Napoli tempo fa Giovanni Scialpi, secondo cui l'omosessuale in Italia può avere visibilità in televisione se «è una caricatura come Malgioglio o Platinette» in modo tale che se ne possa ridere. Inoltre, per Giovanni Scialpi non ci si espone sui gay quando non ci sono voti da prendere: «La Cirinnà si è prodigata per i diritti civili fino all’altro giorno e adesso se n’è dimenticata perché sta pensando al referendum per il Sì» aveva raccontato il cantante. Qualche ora fa su Twitter ha pubblicato un post nel quale insinua che Facebook possa non aver pubblicato un suo contenuto, perché conteneva un bacio (clicca qui per il post).

SCIALPI OGGI, ULTIME NOTIZIE: IL CANTANTE E ATTORE ALL'ATTACCO, "VIA DALLA TV DA QUANDO MI SONO SPOSATO" (19 GENNAIO 2017) - Giovanni Scialpi, in arte Shalpy, si è impegnato duramente per i diritti dei gay e dopo il matrimonio con Roberto Blasi ha cominciato a pensare alla possibilità di diventare padre. La coppia si è sposata nell'estate 2015 a New York e tra i pensieri c'è stato quello di allargare la famiglia: «Ci pensiamo, anche perché non siamo giovanissimi» ha dichiarato tempo fa a LetteraDonna il cantante, precisando che però non pagherebbe per un utero in "affitto". «Penserei magari a una delle mie tante fan che lo farebbero volentieri» spiegò Scialpi, rivelando poi di aver cresciuto una bimba, Sarah, figlia di una dipendente di un albergo di suo marito. «Giocavamo con lei, le compravamo i vestiti e i giocattoli, facevamo gli zii. Ora la vediamo un po' meno perché la mamma si è dovuta trasferire in Francia per lavoro» aggiunse Scialpi, che non si è mai pentito di essersi speso per la causa dei gay, nonostante - stando a quanto ha raccontato - abbia perso alcuni lavori da quando si è esposto per i loro - e suoi - diritti.

