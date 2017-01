SHAMELESS 7 / Anticipazioni del 19 gennaio 2017: Fiona dice basta, ognuno dovrà essere autonomo

SHAMELESS 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 19 gennaio 2017, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Shameless 7, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "I nuovi Gallagher". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la scorsa settimana: Ian (Cameron Monaghan) è ancora sconvolto per aver sorpreso Caleb (Jeff Pierre) a letto con una ragazza e decide di non affrontarlo al suo ritorno a casa. Intanto, Fiona (Emmy Rossum) affronta nuove difficoltà con le cameriere del locale, che continuano a comportarsi con totale libertà, scegliendo in autonomia gli orari di lavoro. Lip (Jeremy Allen White) invece inizia a lavorare come ragazzo tuttofare in un'azienda, mentre Carl (Ethan Cutkosky) continua ad avere delle difficoltà con la circoncisione, soprattutto perché la fidanzata non fa altro che provocarlo. In seguito ad una seduzione diretta, il ragazzo è costretto a tornare dall'urologo per farsi medicare. Più tardi, Frank (William H. Macy) porta il piccolo Liam (Brenden Sims) con sé in un cantiere di extracomunatori e li assume perché creino una recinzione di mattoni all'interno della casa di famiglia, in modo da impedire agli altri di accedere al piano di sopra. Mentre si trovano al lavoro, Ian affronta apertamente Caleb sul suo tradimento, ma il fidanzato non ritiene che sia così. Pensa infatti che l'aver avuto rapporti con una donna non abbia nulla a che fare con la loro relazione. Insinua inoltre che non può essere realmente gay al 100%, dato che nessuno lo è in nessun campo della sua vita. Parlandone con Lip, Ian inizia tuttavia a dubitare della propria sessualità, tanto da decidere di fare un esperimento. Nel frattempo, Carl ritorna per l'ennesima volta dal medico e scopre che ormai non c'è più alcuna possibilità di ricucire le ferite. Gli suggerisce anche un metodo per non avere alcun problema, ma visto che non funziona, Ian e Lip decidono di dargli un esilarante che lo metta ko per 72 ore. Dopo aver scoperto che dimettendosi il locale verrebbe chiuso, Fiona decide di assumere tre ragazze giovani e licenziare tutto il resto del personale. Dopo aver realizzato che lo ha solo manipolato, Ian decide invece di lasciare Caleb. Kevin (Steve Howey) invece continua a ricevere pressioni sia da Veronica (Shanola Hampton) che da Svetlana (Isidora Goreshter) perché non pulisce mai in loro assenza, mentre loro sono costrette a lavorare tutto il giorno. Attirato da una pubblicità di un furgone, decide di chiamare una domestica in topless, non sapendo che non si occuperà per nulla delle pulizie. L'incontro con la donna gli permette tuttavia di avere un'idea che crede risolverà i problemi economici della famiglia: un verso servizio di cameriere in topless che puliranno davvero. Svetlana e Veronica dovranno solo mettere in mostra il corpo, mentre un'anziana si occuperà delle pulizie. Dopo aver trascorso una notte trasgressiva, Fiona decide di abbattere il muro che ha fatto costruire Frank.

SHAMELESS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 19 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "I NUOVI GALLAGHER" - Kev, Veronica e Svetlana iniziano la loro nuova attività di domestiche in topless ed affrontano l'arrivo imprevisto del padre intimidatorio della russa. Una giornata caotica porta invece Fiona a dare un ultimatum al resto della famiglia perché traggano ispirazione dalle cooperative aziendali. Annuncia anche loro che da quel momento in poi dovranno essere autonomi, sia per quanto riguarda le loro necessità personali sia per quanto riguarda la convivenza in casa. Intanto, Frank decide di affrontare il ripudio della sua famiglia in modo tutto suo: sceglie un'altra famiglia composta da senzatetto. La rottura fra Ian e Caleb inizia a portare entrambi in uno stato maniacale, mentre Lip affronta con difficoltà il suo nuovo lavoro. Più tardi, Carl si confronta apertamente con il padre di Dominique, il Sergente Winslow, che sostiene di aver trasmesso alla figlia la gonorrea. Il ragazzo sostienee invece di potergli dare la prova che si sta sbagliando. Nel frattempo, Debbie viene beccata a rubare in un negozio di abbigliamento ed inizia ad avere dei debiti con Jolayemi.

