SOLE A CATINELLE/ Su Canale 5 il film con Checco Zalone

SOLE A CATINELLE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: IL CAST (oggi, 19 gennaio 2017) - Su Canale 5 stasera, 19 gennaio 2017, alle 21.10 va in onda Sole a catinelle, il terzo successo del comico Checco Zalone. Il film comico italiano è uscito nel 2013 per la regia di Gennaro Nunziante, che ha collaborato anche al soggetto e alla sceneggiatura. L'attore protagonista è lo stesso comico pugliese Checco Zalone, alla terza fatica dopo Cado dalle nubi e Che bella giornata, entrambi diretti sempre da Gennaro Nunizante. Tra gli altri attori ci sono Miriam Dalmazio, la timida Margherita di Che Dio ci aiuti e Aurore Erguy, che gli spettatori ritroveranno nella nuova serie de Il bello delle donne, che torna, sempre su Canale 5, venerdì 20 gennaio, dopo quasi tredici anni.

SOLE A CATINELLE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: LA TRAMA (oggi, 19 gennaio 2017) - Checco (Checco Zalone) è un meridionale emigrato nel nord Italia che abita a Padova, insieme alla moglie Daniela (Miriam Dalmazio) e al figlio Nicolò (Robert Dancs) che ha dieci anni. Checco lavora a Venezia, fa il cameriere in un lussuoso albergo, Daniela fa l'operaia in una fabbrica che però fallisce e la donna resta disoccupata. ll licenziamento di Daniela arriva proprio quando Checco, insoddisfatto, lascia il lavoro di cameriere per cercare un impiego più interessante e più redditizio. Diventa un venditore porta a porta, per conto di un'azienda che produce aspirapolveri. La nuova attività sembra essere redditizia anche perché Checco vende l'elettrodomestico a parenti ed amici. Preso dall'entusiasmo, il neo venditore comincia a sperperare i guadagni, comprando oggetti di lusso. Quando la clientela comincia a scarseggiare, Checco non riesce più a far fronte a tutti i pagamenti e deve fare i conti con Equitalia, che gli sequestra ogni bene, inoltre ha ancora da pagare un bel numero di rate ad una finanziaria. Daniela non sopporta più di vivere in miseria, quindi lascia il marito e, insieme a Nicolò, torna a vivere a casa dei genitori. Checco, che sente la mancanza del figlio e sa che anche Nicolò vorrebbe il padre con lui, promette al bambino una splendida vacanza ma solo se i suoi voti a scuola passeranno da otto a dieci. Nicolò si impegna al massimo e presenta al padre, incredulo, una pagella con tutti dieci. Per non deludere il figlio, Checco organizza una vacanza in Molise, nel suo paese natìo, e per non spendere soldi (che non ha) chiede ospitalità per sè e per Nicolò alla zia Ritella. Nicolò è deluso, vorrebbe andar via ma poi resta con il padre; quando finalmente lasciano il paese, Checco vede un cartello che indica uno zoo nelle vicinanze. Ferma la macchina e si accorge della presenza di un ragazzino, Lorenzo, affetto da "mutismo selettivo". Quando Zoe, la madre di Lorenzo, si rende conto che Checco riesce a far parlare il figlio, per gratitudine invita lui e Nicolò nella sua lussuosa casa. La donna è ricca ed è, in parte, la proprietaria dell'azienda che sta trattando l'acquisto della finanziaria a cui Checco deve saldare il debito. In occasione di una festa, dove tra gli ospiti ci sono industriali e azionisti, Checco si dice convinto che la finanziaria (di cui sopra) è prossima al fallimento. Nessuno gli crede ma poi le previsioni di Checco si avverano e tutti cercano di ingraziarselo. La moglie Daniela, che non approvava le nuove frequentazioni del marito, prima finge una relazione con un altro uomo ma poi, grazie a Zoe che fa riaprire la fabbrica in cui lavorava, si riappacifica con il marito e ritornano a vivere insieme.

© Riproduzione Riservata.