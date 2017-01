STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Sole a catinelle, Iron Man, John Q (giovedì 19 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 19 GENNAIO 2017 - Se il freddo e la neve dovessero trattenervi a casa, non disperate! Giovedì 19 gennaio il palinsesto dei canali Mediaset è ricco di programmi che riusciranno comunque a farvi passare una serata piacevole, all'insegna del divertimento. Cominciando con Canale 5, dove potrete assistere alla messa in onda del film comico Sole a catinelle, con protagonista il cabarettista italiano Luca Medici, meglio conosciuto dal pubblico con lo pseudonimo Checco Zalone. Con la regia di Gennaro Nunziante, il resto del cast comprende Robert Dancs, Miriam Dalmazio e Aurore Erguy. In seconda serata invece verrà trasmesso il talk show L'Intervista. Su Italia 1 gli appassionati di supereroi potranno assistere alla pellicola Iron Man, diretta dal regista Jon Favreau, con la partecipazione degli attori Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Terrence Howard e Jeff Bridges. In seconda serata verrà trasmesso il film Hellboy: The golden army, diretto dal registe Guillermo Del Toro. Su Rete 4, ultimo dei canali principali, si potrà assistere ad uno dei film migliori dell'attore statunitense Denzel Washington, vale a dire John Q; invece in seconda serata andrà in onda il film thriller La nona porta. Sul canale La 5 i fan delle serie televisive potranno seguire il tredicesimo episodio di Izombie, mentre su Italia 2 verrà trasmessa la pellicola intitolata Come ammazzare il capo 2. Su Mediaset Extra si potrà assistere alla replica della puntata del programma d'intrattenimento Music, condotto dal simpaticissimo presentatore romano Paolo Bonolis. Se amate le serie televisive il canale giusto è senza dubbio Top Crime, dove a partire dalle ore 21.10 circa verranno trasmessi due episodi della sitcom American Odyssey, intitolati Elvis è morto e Ipotesi di complotto. Su Iris si potrà assister ad un altri film storico dal titolo Il commissario Lo Gatto, con la partecipazione di Lino Banfi, Maurizio Micheli, Isabel Russinova e Maurizio Ferrini, con la regia dello straordinario Dino Risi. Infine, per la gioia dei più piccoli, sul canale Boing si potranno visionare due puntate del cartone animato statunitense Regular Show.