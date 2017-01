STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un passo dal cielo, Prima o poi mi sposo, The Machine (giovedì 19 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 19 GENNAIO 2017 - Il palinsesto delle Reti Rai per la prima serata di giovedì 19 gennaio 2017 offre una programmazione molto varia. Andranno in onda tre film, di genere commedia su Rai Due, di genere fantascienza su Rai 4 e di genere drammatico su Rai Movie. Dedicata allo sport è la prima serata di Rai Tre mentre quella di Rai Uno è rivolta agli appassionati della fiction. Appuntamento culturale su Rai 5 con il programma "Dentro la musica", mentre su Rai Premium andrà in replica un episodio della serie Tv "Il commissario Rex". In seconda serata, Rai Uno trasmetterà il gioco musicale "Fan Caraoke", condotto prima da Gianpaolo Morelli e poi da Giulia Valentina. Su Rai Due è previsto il programma di approfondimento "Night Tabloid", con la conduzione di Annalisa Bruchi e la partecipazione di Dario Vergassola. Rai Tre prosegue in seconda serata con "DOC3" che presenta il documentario intitolato "Real boy". Nonostante l'assenza di Terence Hill, che ha contribuito molto al successo della prime tre stagioni della fiction "Un Passo dal cielo" interpretando il ruolo dell'ispettore forestale Pietro Thiene, si prevede che gli ascolti maggiori saranno a favore della serie televisiva in onda sul canale Rai Uno.

Ritorna su Rai Uno la seguitissima fiction intitolata "Un passo dal cielo", giunta alla sua quarta stagione. Nel primo episodio il capo della forestale Francesco Neri deve indagare circa la morte di una donna che si trovava in vacanza nel tranquillo paesino di San Candido. Nel secondo episodio alcuni narcotrafficanti prendono in ostaggio Francesco, intanto il commissario Nappi teme che Eva possa innamorarsi di un giovane rapper. In questa serie non ci sarà Terence Hill, sarà l'attore romano Daniele Liotti a prendere il suo posto. Altra novità è la presenza del rapper Fedez. Confermati Enrico Ianniello e Gabriele Rossi. Su Rai Due verrà trasmesso il film commedia "Prima o poi mi sposo", di Adam Shankman, con Jennifer Lopez, Justin Chambers e Matthew McConaughey. Una giovane wedding planner si innamora del promesso sposo della ragazza che l'ha ingaggiata per organizzare il suo matrimonio. Il film è uscito nel 2000 e dura circa cento minuti. Su Rai Tre, in diretta dall'olimpico di Roma, verrà trasmessa la partita di calcio Roma-Sampdoria, per gli Ottavi di finale della Coppa Italia.

Rai 4 sceglie un film di fantascienza intitolato "The Machine", di Caradog W.James, con Caity Marie Lotz, Denis Lawson e Sam Hazeldine. I paesi dell'Occidente combattono una guerra fredda contro la Cina. Uno scienziato inglese costruisce un robot da guerra che sfuggirà al suo controllo. Rai 5 regala ai suoi telespettatori la seconda parte del documento culturale intitolato Dentro la musica, che questa sera è dedicato all'orchestra dell'Accademia Nazionale di "Santa Cecilia" in Roma e al direttore d'orchestra Antonio Pappano. Di genere drammatico-sentimentale è il film scelto da Rai Movie, il titolo è "Jane Eyre", per la regia di Cary Fukunaga. La pellicola risale al 2011, gli attori protagonisti sono Michael Fassbender e Mia Wasikowska. La storia si ispira ad un romanzo della scrittrice inglese Charlotte Brontë. La protagonista è una governante di nome Jane Eyre, che lavora al servizio di un lord inglese. Jane si innamora del suo padrone ma presto scopre che l'uomo custodisce un orribile segreto. Rai Premium ripropone la serie televisiva "Il commissario Rex", sedicesima stagione: l'episodio si intitola "Festa di Laurea" e racconta del ritrovamento del cadavere di un professore universitario. L’uomo è stato assassinato e il vicequestore Terzani, insieme al fedele cane poliziotto Rex, nel corso delle indagini scopre che, probabilmente, dietro la morte del professore si nasconde una piccola comunità religiosa.