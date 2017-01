STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Masterchef Italia, The Americans, Dicte (giovedì 19 gennaio 2017)

STASERA IN TV SKY, I PROGRAMMI DI OGGI, 19 GENNAIO 2017: Orientarsi nel vastissimo palinsesto di Sky a volt può essere complicato. Quindi vi farà comodo una guida per decidere quale programma seguire in prima serata il prossimo giovedì 19 gennaio. Innanzitutto su Sky Uno si potrà seguire il nono episodio del cooking talent show Masterchef Italia, con la presenza dei giudici Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, che da anni attira su di sé l'attenzione di milioni di telespettatori. Su Fox invece gli amanti delle serie televisive troveranno qualcosa che fa per loro, vale a dire The Americans. Su Fox Crime invece andranno in onda gli episodi numero tre e numero quattro della serie televisiva thriller Dicte. Su Sky Cinema Uno verrà trasmesso il film Indipendence Day, che ha ricevuto l'Oscar per i migliori effetti speciali e merita senza dubbio di essere visto. Con la regia di Rolan Emmerich, il cast annovera Bill Pullman, Mary McDonnell, Randy Quaid, Margaret Colin e Robert Loggia. Se avete desiderio di visionare un bel film italiano, su Sky Cinema Hits andrà in onda la pellicola Il nome del figlio, con gli attori Alessandro Gassman, Rocco Papaleo, Valeria Golino e Micaela Ramazzotti, diretti dalla regista Francesca Archibugi. Come sempre su Sky Cinema Family troverete una pellicola adatta a tutta la famiglia, in questo caso il film intitolato Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet. Proseguendo nella ricerca, su Sky Cinema Passion incontrerete un bel film interpretato da Judi dench e Ian McKellen, intitolato Jack & Sarah. Per vedere un film comico che vi farà ridere a crepapelle il canale giusto ovviamente è Sky Cinema comedy, dove verrà mandata in onda la pellicola Il ras del quartiere, interpretato da Diego Abatantuono, Isabella Ferrari e Gianni Cajafa, con la regia di Carlo Vanzina. Non è finita qui, perché su Sky Cinema Max si potrà visionare il film Tracers, interpretato dall'affascinante attore Taylor Lautner. Per concludere su Sky Cinema Cult verrà trasmesso il film Quel fantastico peggior anno della mia vita.