STRISCIA LA NOTIZIA / I servizi del tg satirico in onda nell'ultima puntata (oggi, 19 gennaio 2017)

STRISCA LA NOTIZIA, ANCHE QUESTA SERA CONTRO FURBETTI E TRUFFATORI (oggi, 19 gennaio 2017) – Tornano stasera, 19 gennaio 2017, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti alla guida di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci su Canale 5. Come sempre i due simpatici conduttori alterneranno servizi di denuncia di sprechi e truffe a danno di persone per bene ad altri più leggeri e a tratti comici. Cosa ci riserverà il menu di stasera?

STRISCIA LA NOTIZA, IL RIASSUNTO DELLA PUNTATA DI IERI (oggi, 19 gennaio 2017) – La puntata di ieri, 18 gennaio 2017, del noto tg satirico Striscia la notizia si è aperta con uno sketch simpatico di un attore che ha finto di essere su Marte con risultati esilaranti, provocando la rabbia di Enzo Iacchetti. Questo piccolo numero ha preceduto il vero inizio della puntata. Il primo servizio ha visto una finta “mamma” di Virginia Raggi che ha fermato i vari politici che uscivano da Montecitorio e li ha interrogati sulla situazione della figlia, votata come peggior sindaco d'Italia in una recente classifica. Successivamente, gli inviati di Striscia, e in particolare Mister Neuro, si sono occupati dell’annoso problema delle buche, sempre nella città di Roma. Una piccola parentesi su un servizio in cui Floris ha intervistato Sabelli Fioretti e Pierluigi Pardo ed ha proposto un nome di un giornalista che ha tentato di intervistare Enrico Cuccia di Mediobanca, che poi si è rivelato essere un inviato di Striscia nel lontano 1995. Un servizio molto importante, invece, ha mandato lo stesso Ezio Greggio ad intervistare il professor Tagliabue, direttore dell'azienda ospedaliera San Gerardo di Monza, che ha inventato un metodo per non separare i neonati prematuri dalle loro mamme. Pinuccio, l'inviato da Bari, ha risposto ad una delle chiamate della sua regione: in particolare, si è occupato di un problema che affligge il celebre porto di Mola di Bari. La spiaggia del porto si è allargata molto, e dove prima c'erano 7 metri d'acqua ora c'è una secca che continua anche in acqua, impedendo alle barche di navigare correttamente. Dal 1995 non vengono svolti lavori di manutenzione, anche se il sindaco Giangraziano di Rutigliano aveva promesso, nella campagna elettorale 2015, di mettere il porto in cima alla sua lista di cose da migliorare. Stefania Petix non ha potuto non occuparsi del fiume Nocella, un corso d'acqua in provincia di Palermo che ha delle acque così inquinate da cambiare colore, a volte nere e a volte rosse. Probabilmente alcune delle industrie di olio e di vino sul corso d'acqua scaricano i propri liquami in acqua in modo abusivo, causando cattivo odore, inquinamento e divieto di balneazione. Un servizio si è occupato di prendere in giro Gianni Pittella, l'europarlamentare che ha perso la competizione per diventare capo del Parlamento europeo, per via del suo inglese stentato esibito davanti agli altri deputati suoi colleghi. Purtroppo dopo questo servizio esilarante ne è seguito un altro di Edoardo Stoppa, che si è preoccupato della vendita illegale di cuccioli nella città di Napoli. Qui un negozio già visitato da Striscia compie degli illeciti ai danni dei piccoli animali, segnalati da moltissimi clienti che hanno detto che questo negozio vende cagnolini di neanche una settimana di vita. Per fortuna verso la fine della puntata si è visto un video divertente dalla Spagna, in cui una concorrente di un reality show si è addormentata in diretta mentre il conduttore ha spento tutte le luci ed ha fatto uscire tutti, ma la donna non si è svegliata. L'ultimo servizio è stato quello di consegna del Tapiro d'oro a Fedez, il rapper, che ha avuto degli scontri social con altri rapper come Marracash e Guè Pequeno. La puntata, come al solito, si è conclusa con la rubrica Fatti e Rifatti.

