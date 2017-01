Sanremo 2017 / Le polemiche sui Superospiti, Tiziano Ferro risponderà a Mario Adinolfi? (oggi, 19 gennaio 2017)

SANREMO 2017, POLEMICHE SUI SUPEROSPITI, TIZIANO FERRO RISPONDE A MARIO ADINOLFI? (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Sanremo 2017 è già alle porte (inizia il 7 febbraio), ma l'opinione pubblica non smette di polemizzare con le scelte su chi salirà sul palco dell'Ariston. Una delle ultime accuse mosse alla trasmissione che sarà condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi, è quella sui superospiti, che sono Giorgia e Tiziano Ferro: secondo molti di loro, gli artisti di nazionalità italiana dovrebbero essere in gara e non esibirsi come superospiti. Questo sarebbe un onore che dovrebbe toccare solo agli artisti stranieri. Oltre a questo Tiziano Ferro è stato investito anche di un'altra polemica, sollevata da Mario Adinolfi: il politico accusa il festival di Carlo Conti di essere una "gaystapo", e di favorire artisti omosessuali. Un'accusa molto pesante, alla quale per adesso né la conduzione del Festival di Sanremo 2017, né Tiziano Ferro hanno voluto rispondere. Anche se non possiamo essere certi che rimarranno in silenzio di fronte a queste gravi accuse.

SANREMO 2017, POLEMICHE SUI SUPEROSPITI, MA L'ARISTON SI PREPARA ALL'EVENTO (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Fino a ora nessuno ha mai risposto alle polemiche sollevate su Sanremo 2017: né sulla pubblicità, giudicata inopportuna, né sugli ospiti, né su Maria De Filippi. Nonostante le polemiche - che nel caso di Sanremo ci sono sempre state e ci saranno sempre - tutto è quasi pronto per la kermesse musicale più attesa dell'anno. La produzione di Sanremo 2017 ha fatto di tutto per rendere il Festival di quest'anno il più bello e indimenticabile degli ultimi tempi, chiamando anche artisti internazionali del calibro di Ricky Martin. Sarà presente anche la comica e attrice Paola Cortellesi - lo scorso anno c'era Virginia Raffaele - che promette di far ridere i telespettatori che decideranno anche quest'anno di guardare Sanremo 2017 e tifare per uno dei suoi concorrenti. Insomma, ci saranno anche tante polemiche, ma niente sembra poter interrompere il flusso di attenzione intorno a Sanremo 2017: e forse questo sarà davvero il festival più guardato di sempre.

© Riproduzione Riservata.